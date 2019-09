Przed godz. 18 komisja ds. kontroli państwowej wznowiła posiedzenie. Obrady zostały przerwane po tym, jak w głosowaniu nad wnioskiem o odwołanie wiceprezes NIK Ewy Polkowskiej padło tyle samo głosów za zaopiniowaniem go pozytywnie, jak i negatywnie. Prezes NIK Marian Banaś chce odwołania trzech obecnych wiceprezesów Izby.

Zdjęcie Przewodniczący Wojciech Szarama oraz członkowie Barbara Chrobak, Elżbieta Stępień i Janusz Śniadek podczas posiedzenia /Rafał Guz /PAP

Sejmowa komisja ds. kontroli państwowej zajęła się w czwartek opiniowaniem wniosków prezesa NIK Mariana Banasia o powołanie na stanowisko wiceprezesa Małgorzaty Motylow i odwołanie trzech obecnych wiceszefów Izby: Ewy Polkowskiej, Wojciecha Kutyły oraz Mieczysława Łuczaka.

Na posiedzeniu komisji nie było ani prezesa NIK, ani obecnych wiceprezesów Izby. Udział w nim biorą Małgorzata Motylow i dyrektor generalny NIK Andrzej Styczeń.

Wniosek o odwołanie Ewy Polkowskiej

W pierwszej kolejności komisja zajęła się zaopiniowaniem wniosku o odwołanie Ewy Polkowskiej. Szef komisji Wojciech Szarama (PiS) na początku posiedzenia odczytał pierwszy z wniosków prezesa NIK do marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

"W związku z powołaniem mnie w dniu 30 sierpnia 2019 roku na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli i planowanej przeze mnie zmiany koncepcji funkcjonowania ścisłego kierownictwa Najwyższej Izby Kontroli niezbędna jest zmiana na stanowisku wiceprezesa NIK. W związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia o Najwyższej Izby Kontroli uprzejmie proszę panią marszałek o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku i odwołanie pani Ewy Polkowskiej ze stanowiska wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli" - odczytał poseł Szarama.

"Nie ma żadnej opinii"

W głosowaniu za pozytywną opinią dla wniosku o odwołanie Polkowskiej opowiedziało się czterech członków komisji, tylu samo było za zaopiniowaniem go negatywnie. Szarama ogłosił, że "komisja zaopiniowała negatywnie" wniosek o odwołanie Ewy Polkowskiej. Przedstawiciel biura legislacyjnego zwrócił uwagę, że przy równej liczbie głosów wniosek nie uzyskuje większości, więc nie ma rozstrzygnięcia. "Czyli nie ma żadnej opinii" - podkreślił.

"Mam wątpliwości co do pana opinii, że nie ma opinii - nie ma rozstrzygnięcia" - odpowiedział Szarama. "Wydaje mi się to problematyczne; w moim odczuciu wniosek nie uzyskał większości. Ale ja mogę się mylić i ponieważ sprawa jest poważna, wobec powyższego, żeby zasięgnąć opinii Biura Analiz Sejmowych ogłaszam przerwę do godziny 17" - ogłosił szef komisji.

Później przerwa w posiedzeniu komisji została przedłużona do godz. 17.40.

Oświadczenie prezesa NIK

Prezes NIK w oświadczeniu zamieszczonym we wtorek na stronie Izby podał, że od piątku 27 września do czasu zakończenia kontroli jego oświadczeń majątkowych prowadzonej przez CBA udaje się na urlop bezpłatny.

Zgodnie z ustawą o NIK, wiceprezesów Izby, w liczbie trzech, powołuje i odwołuje marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, na wniosek prezesa NIK; prezesa NIK w razie potrzeby zastępuje wyznaczony przez niego jeden z wiceprezesów.