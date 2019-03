W sobotę przed południem rozpoczęło się w Warszawie posiedzenie Rady Krajowej PO. - Łączy nas coś, co od wieków jednoczy Polaków, czyli marzenie o silnej, pięknej i wolnej Polsce, w której władza jest skromna i służy obywatelom - powiedział podczas swego przemówienia lider partii Grzegorz Schetyna.

Schetyna podkreślił, że przyszedł czas na wielki wybór Polaków i dlatego powołano Koalicję Europejską. "Powołaliśmy tę koalicję, bo chcemy być razem i nie damy się podzielić. To jest nowy Polski patent na zwycięstwo - jedność ludzi dobrej woli" - oświadczył szef PO.

"Koalicja Europejska to polski sposób na pokonanie autokratów, populistów i nacjonalistów" - podkreślił. "Przed nami nikt tego nie zrobił, a w jedności jest siła. Wiemy o tym" - mówił polityk.

"Łączy nas coś, co od wieków jednoczy Polaków, czyli marzenie o silnej, pięknej i wolnej Polsce, w której władza jest skromna i służy obywatelom. Polsce, w której nikogo się nie odrzuca, nikogo nie prześladuje, gdzie ludzie szanują się nawzajem, bez względu na to jak są różni. Polsce, gdzie każdemu bez wyjątku chce się żyć. Polsce gospodarnej i zamożnej. To jest Polska jakiej pragniemy" - mówił Schetyna.

"Afer nieuczciwości i nepotyzmu nazbierało się dużo, ale rozliczymy ich z każdej złotówki" - mówił Schetyna, nawiązując do rządów PiS. "Mówimy dzisiejszej władzy: 'Wasz czas się skończył'" - podkreślił lider PO.

"Pomoc socjalna to rzecz niezbędna, po raz kolejny gwarantuję - nic co przyznane nie będzie odebrane; znajdziemy środki na 1000 zł podwyżki dla nauczycieli; przywrócimy program in vitro" - powiedział.

"Tu jest Polska a nie Rosja"

Według niego obecna władza tego nie rozumie. "Bizancjum, samodzierżawie, wojaże, policja polityczna, bezczelna propaganda. Polacy zawsze to odrzucą. U nas coś takiego nie przechodzi i to jest w naszym narodzie piękne" - mówił Schetyna.

"Przyszłość Polski jest na zachodzie Europy, mówię to bardzo wyraźnie dzisiaj. Panowie z PiS-u, wbijcie to sobie do głowy: tu jest Polska a nie Rosja, tu jest Zachód a nie Wschód. Tu nie ma miejsca na kasty, czarne sotnie, na cara, do którego się przychodzi z pieniędzmi w kopercie, tu jest Polska panie Kaczyński" - mówił lider PO.

"My Polacy mówimy dzisiaj: nie ma równych i równiejszych a każde przestępstwo będzie rozliczone. Jeśli ktoś przyjmuje w kopercie łapówkę, to bez względu na to, czy jest szefem rządzącej partii, czy urzędnikiem gminy musi spotkać się prokuratorem, nie ma +zmiłuj się+. Będzie musiał wytłumaczyć się z tego, będzie musiał wytłumaczyć się z tej koperty, odpowie przed sądem jak każdy, bo wolnej Rzeczpospolitej prawo jest równe dla wszystkich" - oświadczył Schetyna.

Jak mówił, "tylko dla PiS równość nie jest oczywista". "Uwierzyli, że są lepszym sortem. Ale to dzisiaj się kończy i oni to wiedza, dlatego najsilniejsi z PiS uciekają po immunitet do Parlamentu Europejskiego, słabszych zostawiają" - zaznaczył Schetyna. "Akcja ewakuacja nic im nie da, prawo jest bezwzględne i cierpliwe, znajdzie do was drogę" - oświadczył Schetyna.