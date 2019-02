W sobotę o godz. 9. w Warszawie rozpoczęło się posiedzenie Rady Naczelnej PSL, która podejmie decyzję w sprawie formuły startu Stronnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zdjęcie Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz /Stefan Maszewski /Reporter

Rzecznik PSL Jakub Stefaniak poinformował, że w sobotę po Radzie Naczelnej około godz. 13-13.30 planowana jest konferencja prasowa podczas której lider Stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosi decyzję jaką podjęła Rada.

Kosiniak-Kamysz mówił w TVP1, że dyskusja na temat formuły startu Stronnictwa trwa już bardzo długo. "Pomiędzy uczuciem i zdrowym rozsądkiem zawsze trzeba znaleźć, szczególnie w polityce, ten złoty środek. Nie jest to łatwe" - przyznał. "Oczywiście jest kilka wariantów. Zawsze wariantem, który jest możliwy w PSL i zawsze jest bardzo prawdopodobny, jest samodzielny start" - mówił Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że Stronnictwo jest "liczącą się siłą polityczną" i "jedną z niewielu partii na polskiej scenie politycznej, która jest w stanie wystartować samodzielnie". Jednak - jak zauważył - duża koalicja "daje szansę na silną reprezentację środowiska proeuropejskiego w europarlamencie".

Poseł Marek Sawicki (PSL) mówił w Radiu Plus, że jest zwolennikiem samodzielnego startu PSL w wyborach do PE. "Przy rdzewiejącym PiS i rozfrakcjonowanej Koalicji Europejskiej ludzie oczekują normalnego centrum" - ocenił poseł ludowców. Według niego, gdyby były listy PSL do PE mógłby wystartować np. były premier Waldemar Pawlak.

Na początku lutego grupa b. premierów i b. szefów MSZ podpisała deklarację zawierającą apel o powstanie Koalicji Europejskiej i stworzenie szerokiej listy w wyborach do PE. Autorzy apelu zwrócili się do "odpowiedzialnych sił i środowisk politycznych, samorządowych i obywatelskich" o wystawienie "jednej, szerokiej listy, której celem byłaby odbudowa mocnej pozycji Polski w UE". Pod deklaracją podpis złożyli - oprócz szefa PO Grzegorza Schetyny - także byli premierzy: Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Kazimierz Marcinkiewicz, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller i Marek Belka, a także b. szef MSZ Radosław Sikorski.

16 lutego o dołączeniu do Koalicji Europejskiej zdecydował Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień później taką decyzję podjęła też Rada Krajowa Partii Zieloni. Tworzona przez byłych polityków Nowoczesnej partia Teraz! dołączenie do koalicji ogłosiła 18 lutego. W piątek o dołączeniu do koalicji zadecydował zarząd Nowoczesnej.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce w niedzielę 26 maja.