"Posiedzenie Senatu planowane od środy 25 września do piątku 27, zostanie przerwane w czwartek po południu" - poinformował marszałek Senatu Stanisław Karczewski. "Obrady będą kontynuowane 17 i 18 października tak, by Senat mógł odnieść się do ustaw, które przyjmie Sejm w końcówce obrad" - dodał.

Zdjęcie Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas briefingu prasowego / Marcin Obara /PAP

Karczewski poinformował na środowym briefingu, że planowane na trzy dni (25-27 września) posiedzenie izby zostanie w czwartek po południu przerwane. "Ogłosimy przerwę i wznowimy obrady 17 i 18 października tak, aby mógł Senat rozpatrzyć i odnieść się do ustaw, które mają być uchwalone na końcówce przerwanego posiedzenia Sejmu" - podkreślił marszałek Senatu.

Zmiana ta ma związek z tym, że ostatnie posiedzenie Sejmu przerwano do 15 października, czyli dwa dni po wyborach parlamentarnych.