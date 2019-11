- Mam nadzieję, że Aleksander Kwaśniewski wycofa się ze słów w sprawie arcybiskupa Głodzia - powiedziała Joanna Senyszyn, posłanka SLD proszona o komentarz do wypowiedzi Aleksandra Kwaśniewskiego dla Interii. Były prezydent określił arcybiskupa jaka człowieka "o wysokiej kulturze i świetnego menadżera".

Zdjęcie Joanna Senyszyn w wywiadzie dla WP /interia /

W rozmowie z dziennikarzem Interii Jakubem Szczepańskim Aleksander Kwaśniewski wspominał współpracę z hierarchą. - Kiedy abp Sławoj Leszek Głódź kontaktował się ze mną, było to na bardzo wysokim poziomie kultury. Więc jeśli chodzi o moje osobiste doświadczenia, nie mogę powiedzieć złego słowa - mówił.



Reklama

Dodał także, że "Głódź to na pewno świetny organizator i menedżer".



Joanna Senyszyn, posłanka SLD nie mogła uwierzyć, że Kwaśniewski tak powiedział o abp. Głodziu. - To chyba nie jest współczesna wypowiedź Aleksandra Kwaśniewskiego, tylko chyba z dawnych czasów? On teraz to powiedział? - dopytywała w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.



Po tym jak dziennikarz WP wyjaśnił, że chodzi o wypowiedź dla Interii z 7 listopada, posłanka na dłuższą chwilę zamilkła. - Mam nadzieję, że Aleksander Kwaśniewski wycofa się ze słów w sprawie abpa Głodzia - skomentowała.



Więcej na temat słów Aleksandra Kwaśniewskiego Tutaj