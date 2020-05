"Łukasz Szumowski jako wiceszef MNiSW przez 56 dni zastępował wiceministra Piotra Dardzińskiego, nadzorującego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Właśnie wtedy były procedowane wnioski o dotacje złożone przez spółki jego brata i żony" - oświadczyli posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba.

Posłowie KO na konferencji prasowej w Sejmie powołali się na dokument, jaki dostali z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z którego - jak mówili - wynika, że Szumowski jako wiceminister nauki zastępował przez 56 dni wiceministra Piotra Dardzińskiego, któremu podlegało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Szczerba podkreślił, że Szumowski kłamał, mówiąc, że nigdy nie miał nic wspólnego z NCBiR. "Przez 56 dni wiceminister nauki Szumowski nadzorował tę instytucję wtedy, kiedy były procedowane wnioski spółki jego brata i żony".

Jak wyliczał, 9 grudnia 2016 r. Szumowski nadzorował NCBiR. "I 9 grudnia jedna ze spółek, Life Science Innovations kierowała pismo do dyrektora NCBiR, że w projekcie, od którego decyzji jest odwołanie, wycofywany jest Łukasz Szumowski jako kluczowy personel tego projektu. W lutym 2017 Łukasz Szumowski sprawuje nadzór nad NCBiR i w tym samym miesiącu, 14 lutego, zapada decyzja, że projekt, który wcześniej nie dostał dofinansowania, otrzymuje je, następuje zmiana wyników konkursu i wzrost punktacji" - powiedział.

W kwietniu 2017 - jak twierdzi poseł Szczerba - ówczesny wiceminister nauki Łukasz Szumowski również zastępował wiceministra Dardzińskiego i w tym samym miesiącu spółka brata i żony Szumowskiego dostała 24 mln zł. Podobnie było - jego zdaniem - w październiku, kiedy spółka należąca do rodziny Szumowskiego dostała 29 mln.

Zakup bezwartościowych maseczek

Dariusz Joński wspomniał też o sprawie maseczek, które resort zdrowia kupił za pośrednictwem brata ministra Marcina Szumowskiego i które okazały się bezwartościowe.

Szczerba dodał, że spółka Si Assets, która powstała, kiedy Łukasz Szumowski przekazał swoje udziały żonie, była początkowo wyceniana na 40 tys. zł, a na skutek dotacji z NCBiR jej wartość dochodzi do 40 mln zł.

Oskarżenia wobec żony Jońskiego

Joński pytany przez jednego z dziennikarzy o sprawę z 2013 roku, kiedy jego żona została oskarżona o fałszowanie dokumentów i przyjmowanie łapówek w postaci kiełbasy i wędlin, odpowiedział, że postępowanie w tej sprawie się toczy. Jednocześnie zapewnił, że jego żona jest niewinna.

Łukasz Szumowski był wiceministrem nauki od końca 2016 do początku 2018 roku, kiedy został ministrem zdrowia.

Zapewnienia Szumowskiego

Minister zapewnił w poniedziałek, że nigdy nie nadzorował NCBiR-u i nie wydawał żadnych decyzji, które ingerowały w wydawanie środków ani w funkcjonowanie tej instytucji. Potwierdził to we wtorek w oświadczeniu szef resortu nauki Wojciech Murdzek. Zaznaczył też, że nie ma możliwości proceduralnych, aby resort nauki wpływał na rozstrzygnięcia dotyczące poszczególnych programów.

Doniesienia "GW"

"Gazeta Wyborcza" napisała we wtorek (26 maja) w artykule "Biznesowa ośmiornica braci Szumowskich", że Łukasz i Marcin Szumowscy "stworzyli sieć powiązań", a spółka OncoArendi, której prezesem jest od początku Marcin Szumowski, a udziały - poprzez inne firmy - ma żona Łukasza Szumowskiego, dostała ok. 300 mln zł dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), które podlega ministerstwu nauki i szkolnictwa wyższego. Łukasz Szumowski był wiceszefem MNiSW od końca 2016 do początku 2018 roku, kiedy stanął na czele resortu zdrowia.

Wcześniej "GW" podała, że zanim Łukasz Szumowski wszedł do rządu, był udziałowcem dwóch z wielu spółek, których założycielem był jego starszy brat - Marcin Szumowski. Chodzi o firmy Vestera i Szumowski Investments. W czerwcu 2017 roku, kilka miesięcy po tym, jak został wiceministrem nauki, Szumowski miał pozbyć się udziałów w spółkach, które następnie przejęła jego żona - Anna. Spółka Szumowski Investments jest jednym z udziałowców OncoArendi Therapeutics.