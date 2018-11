Posłowie: Marta Golbik (PO), Paulina Henning-Kloska (N.) i Jarosław Urbaniak (PO) poinformowali, że nie uzyskali w piątek dostępu do dokumentów i pomieszczeń w Komisji Nadzoru Finansowego w ramach interwencji poselskiej. Według KNF interwencja poselska nie obejmuje Komisji.

Zdjęcie Posłowie PO Cezary Tomczyk (C), Marta Golbik (L) i Jarosław Urbaniak (P) podczas konferencji prasowej przed Ministerstwem Finansów w Warszawie. Briefing dotyczył kontroli poselskiej w sprawie byłego szefa KNF Marka Chrzanowskiego. /Rafał Guz /PAP

Golbik, Henning-Kloska oraz Urbaniak udali się w piątek do siedziby KNF w ramach interwencji poselskiej.



Podczas próby interwencji poselskiej radca prawny KNF, uzasadniając decyzję odmowną poinformował posłów, że Komisja nie jest organem administracji rządowej, co - jak zaznaczył - zostało przesądzone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2011 r. Dodał, że uprawnienia posłów w ramach interwencji poselskiej dotyczą wyłącznie podmiotów ściśle określonych, w tym administracji rządowej.

Reklama

Henning-Kloska podkreśliła na piątkowej konferencji prasowej, że to radca prawny poinformował, iż posłowie "nie mogą wejść do KNF-u", powołując się przy tym na - zdaniem posłów opozycji - "nieadekwatny wyrok TK".

Marta Golbik poinformowała, że politycy opozycji zwrócą się o udostępnienie dokumentów i pomieszczeń bezpośrednio do premiera Mateusza Morawieckiego. "KNF podlega bezpośrednio premierowi, w związku z czym my podejmiemy kroki prawne, żeby sprawdzić, czy nie doszło do złamania prawa i czy nie musimy złożyć sprawy do prokuratury. Skierujemy się także bezpośrednio do premiera Morawieckiego, któremu podlega KNF, o udostępnienie nam dokumentów, które chcieliśmy uzyskać w ramach dzisiejszej interwencji" - powiedziała posłanka PO.