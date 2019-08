Posłowie PO-KO o "bizancjum" Kuchcińskiego. "Niech Kaczyński porówna to z lotami Schetyny"

"Niech prezes PiS Jarosław Kaczyński porówna loty marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z lotami Grzegorza Schetyny, które odbywał jako marszałek izby, wtedy zobaczymy powściągliwość ze strony lidera PO i bizancjum, które stworzył Kuchciński" - mówili w czwartek posłowie PO-KO.

Zdjęcie Marszałek Sejmu Marek Kuchciński /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

W czwartek marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapowiedział, że w piątek zamierza złożyć rezygnację z funkcji marszałka. Podkreślił przy tym, że podczas swojej działalności nie złamał prawa.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do sprawy, podkreślił, że "reguły muszą być takie same dla wszystkich". "Donald Tusk odbył w ciągu sześciu lat i 10 miesięcy urzędowania jako premier 281 lotów do Gdańska. Ja w tej chwili oczekuję od państwa zainteresowania tym. Odbył też szereg podróży do krajów egzotycznych, atrakcyjnych turystycznie, ale co do sensu politycznego tych wyjazdów można mieć pewne wątpliwości. No i jeździł tam z żoną" - wskazał Kaczyński.

"Nie jesteśmy takimi politykami, jakimi są działacze PiS-u"

Do stwierdzeń Kaczyńskiego na konferencji w Sejmie odnieśli się posłowie PO-KO. "Chciałbym, żeby prezes Kaczyński porównał loty marszałka Grzegorza Schetyny z lotami marszałka Kuchcińskiego, niech porówna marszałka do marszałka. Wtedy będziemy mieli prawdziwy obraz funkcjonowania tych dwóch urzędów - powściągliwość wobec korzystania z apanaży, z przywilejów ze strony Grzegorza Schetyny i bizancjum, które stworzył marszałek Kuchciński" - powiedział poseł PO-KO Mariusz Witczak.

Schetyna był marszałkiem Sejmu od 8 lipca 2010 do 7 listopada 2011 roku.

Cezary Tomczyk (PO-KO) dodał, że od początku lat 90. standardem w Polsce było to, że "władza nie oszukiwała obywateli". "Tę politykę realizowały właściwie wszystkie rządy od 1991, być może nawet od 1989 roku. To z czym mamy do czynienia teraz to nie tylko kwestia samych lotów, które bulwersują, które były złamaniem prawa (...) to pokazuje zgniliznę władzy, która kłamie obywateli za pośrednictwem ludzi, którzy są od informowania, za pośrednictwem rzeczników prasowych, władz poszczególnych urzędów" - powiedział Tomczyk.

"Nie jesteśmy takimi politykami, jakimi są działacze PiS-u i to jest zasadnicza różnica pomiędzy klasą polityczną i naszym myśleniem o Polsce i sprawowaniu władzy" - dodał Witczak.

Afera wokół lotów Kuchcińskiego

Pod koniec lipca Radio Zet podało, że marszałek Sejmu latał rządowymi samolotami wraz z rodziną. Po tych informacjach dyrektor CIS poinformował, że Kuchciński wpłacił 5 tys. zł na Klinikę Budzik działającą przy Centrum Zdrowia Dziecka i 10 tys. zł na Caritas Polska za 23 loty samolotem rządowym, w których towarzyszyli mu członkowie rodziny.

W poniedziałek Kuchciński, przepraszając za loty z rodziną flotą rządową, poinformował, że zdarzyła się raz sytuacja, kiedy rządowym samolotem podróżowała tylko jego żona. Kuchciński przekonywał, że w związku z przelotami, kiedy na pokładzie samolotu towarzyszyli mu bliscy, nie doszło do złamania prawa. Zadeklarował też wpłatę 28 tys. zł na modernizację sił zbrojnych za lot żony.

Z kolei w poniedziałek wieczorem na stronach Sejmu opublikowano "wykaz krajowych podróży służbowych drogą powietrzną Marszałka Sejmu w czasie VIII kadencji". Wykaz CIS zawiera 85 pozycji opisujących podróże krajowe marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego między 17 marca 2016 r. a 22 lipca 2019 r. Jak wynika z wykazu 70 z nich odbywało się na trasie między Warszawą i Rzeszowem (w tym często z drogą powrotną). W wykazie opublikowanym przez CIS znalazły się też informacje dotyczące liczby podróży krajowych, liczby pasażerów na pokładzie (bez uwzględnienia nazwisk czy funkcji) oraz cel wizyty.