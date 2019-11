W nowym Sejmie wracają nocne głosowania. Jak wynika z harmonogramu obrad, posłowie znów będą debatować pod osłoną nocy, tym razem nad spornym projektem dotyczącym zniesienia 30-krotności składek ZUS i podniesienia podatku akcyzowego.

Zdjęcie Sejm na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji /Radek Pietruszka /PAP

We wtorek, 19 listopada, będzie kontynuowane pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji. Rozpoczęło się ono w ubiegły wtorek, 12 listopada. Nowo wybrani posłowie złożyli wtedy ślubowanie, wybrano również marszałka i wicemarszałków izby.



Zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej Sejmu, wtorkowe obrady rozpoczną się o godz. 10 od expose premiera Mateusza Morawieckiego . Następnie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu.



Na godz. 20.15 zaplanowane jest pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.



Około godz. 22 odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. To projekt złożony przez posłów PiS. Zakłada on likwidację od 2020 r. górnego limitu przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - tzw. 30-krotności ZUS. Według autorów projektu, ma to przynieść wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na 7,1 mld zł.



Następnie, na godz. 23.30, zaplanowano pierwsze czytanie projektu dotyczącego podwyżki akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe.



Głosowania odbędą się krótko po północy z wtorku na środę. Koniec obrad zaplanowano na godz. 1 w nocy.