- Część obaw może być zrozumiała, ale jednocześnie przygotowaliśmy przepisy pozwalające na bezpieczny powrót do szkół. Polski rząd zachował się podobnie do rządów większości państw Europy. Przywrócono stacjonarne nauczanie i pozostawiono furtkę w postaci nauczania zdalnego. (...) Próbujemy znaleźć złoty środek - mówił we wtorkowym "Graffiti" w Polsat News minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Prowadzący program Marcin Fijołek dopytywał Piontkowskiego o to, czy autonomia dla dyrektorów szkół przy podejmowaniu ewentualnych decyzji o zamknięciu placówek powinna być większa.



- Mamy do czynienia z dwoma skrajnymi punktami widzenia. Z jednej strony jesteśmy oskarżani o to, że krępujemy dyrektorom ręce, a z drugiej o to, że nie wiedzą co mają robić i ministerstwo pozostawiło ich samych sobie. (...) Daliśmy ogólne wytyczne dla dyrektorów, (...) ale zdajemy sobie sprawę, że każda szkoła jest inna - większa, mniejsza, z szerszymi bądź węższymi korytarzami i to dyrektor musi ostatecznie zdecydować, jakie elementy zastosować - wyjaśniał na antenie Polsat News.



Piontkowski mówił też o kluczowej roli sanepidów.



- To jedyna służba profesjonalnie zajmująca się zwalczaniem epidemii. (...) To inspekcja sanitarna będzie ostatecznie podejmowała decyzje. Dyrektor nie jest specjalistą od stanu zdrowia swoich podopiecznych - dodał.



Z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 szkoły - które w związku z epidemią COVID-19 od połowy marca do końca czerwca prowadziły kształcenie na odległość - mają wrócić do stacjonarnego nauczania. Mają w nich obowiązywać wytyczne sanitarne.



Ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku inauguracje nowego roku szkolnego będą wyglądać inaczej niż zazwyczaj. Zadecyduje o tym dyrektor szkoły czy placówki oświatowej, który ma zorganizować je w taki sposób, aby zapewnić uczniom, nauczycielom czy rodzicom, którzy będą towarzyszyć dzieciom, bezpieczne warunki.