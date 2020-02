Rozpatrzenie wniosku o odwołanie marszałka Senatu i głosowanie w tej sprawie będzie następowało na najbliższym posiedzenie Senatu, po upływie siedmiu dni od złożenia takiego wniosku - zakłada projekt zmian w regulaminie izby, przygotowany przez większość senacką.

Zdjęcie Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski ocenił, że propozycje nowych przepisów, służą ochronie obecnego marszałka Tomasza Grodzkiego (na zdj.) /Jacek Dominski/ /Reporter

Zgodnie z informacją na stronie Senatu, we wtorek Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisja Ustawodawcza przeprowadzi pierwsze czytanie projektu zmian w Regulaminie Senatu, zgłoszonego przez senatorów opozycji.

Reklama

W projekcie proponowane są zmiany dotyczące m.in. procedury odwołania marszałka Senatu. Odwołanie marszałka odbywałoby się - jak do tej pory - na wniosek co najmniej 34 senatorów, bezwzględną większością głosów ustawowej liczby senatorów. Jednak, według propozycji zmian, we wniosku konieczne będzie imienne wskazanie kandydata na nowego marszałka.

Ponadto, rozpatrzenie wniosku o odwołanie marszałka i poddanie go pod głosowanie będzie następować na najbliższym posiedzeniu Senatu, przypadającym po upływie siedmiu dni od momentu złożenia wniosku, jednak nie później niż 45 dni od dnia złożenia wniosku.

Zgodnie z projektem zmian, kolejny wniosek o odwołanie marszałka będzie mógł być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia poddania pod głosowanie poprzedniego wniosku.

Stanisław Karczewski: Zmiany mają chronić Grodzkiego

Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS) ocenił, że propozycje nowych przepisów "służą wyraźnie ochronie obecnego marszałka Tomasza Grodzkiego".

"Przepisy, które obowiązywały do tej pory były ogólnie akceptowane i obowiązywały od wielu lat. Dla nas to bardzo zaskakujące zmiany, niepotrzebne i również niedemokratyczne, bo od razu musi być wotum nieufności konstruktywne, trzeba wskazać następcę. Te zapisy służą ewidentnie ochronie nie marszałka Senatu, tylko marszałka Grodzkiego" - ocenił polityk PiS. Podkreślił też, że opozycja ma w Senacie minimalną większość.

Senator KO Marek Borowski, który w dalszych pracach będzie reprezentował wnioskodawców, powiedział, że zmiany w procedurze odwołania marszałka stanowią "przeniesienie z praktyki sejmowej".

Pod projektem zmian w Regulaminie Senatu podpisali się senatorowie opozycji z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Koalicji Polskiej-PSL.

Jako pierwsza o proponowanych zmianach w Regulaminie Senatu napisała "Rzeczpospolita".