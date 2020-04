Rozpoczęła się piąta doba gaszenia pożaru bagiennych łąk i lasu w Biebrzańskim Parku Narodowym. W piątek nadal ma być kontynuowana akcja, która sprawdziła się dzień wcześniej, z wykorzystaniem do zrzutów wody samolotów gaśniczych i śmigłowca oraz dogaszaniem tych miejsc z ziemi. Walka z żywiołem dostarcza zatrważających obrazów. Jeden z nich - potężna trąba pyłowa - został uchwycony przez strażaków.

Zdjęcie Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym /Marek Maliszewski /Reporter

Pożar w tzw. basenie środkowym Biebrzańskiego Parku Narodowego trwa - z przerwami - od niedzielnego wieczora.

Szacunki strażaków i parku narodowego mówią o powierzchni ok. sześciu tys. ha, które dotąd objął.

W działaniach bierze udział kilkaset osób, w tym blisko 360 strażaków zawodowych i OSP oraz 50 żołnierzy WOT, służby parku narodowego i leśnicy, wspierani m.in. przez policję, SG czy okolicznych mieszkańców.

W czwartek ogień się nieco rozprzestrzenił, ale - jak zaznaczył rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku Tomasz Gierasimiuk - niedużo. "Jesteśmy jeszcze w stanie utrzymać rozprzestrzenianie się tego pożaru, ale wciąż trwają działania i trudno powiedzieć jak warunki pogodowe wpłynął na rozwój gaszenia i jak długo może to potrwać" - mówił.

Ogień monitorowany przy użyciu dronów i helikopterów

W nocy z czwartku na piątek teren w newralgicznych miejscach, przede wszystkim tam, gdzie ogień mógłby zagrozić okolicznym miejscowościom, był dozorowany z ziemi przez strażaków, ale też monitorowany z powietrza z użyciem dronów i helikoptera.

W sumie cały czas w takim dozorze, ale i w akcji gaśniczej tam, gdzie było to możliwe w warunkach nocnych, działało ok. 150 strażaków - poinformował oficer prasowy KW PSP w Białymstoku Marcin Janowski.

"W nocy wycofaliśmy część sił i środków, ale działania gaśnicze w żaden sposób nie zostały przerwane, a jedynie ograniczone do tych stref bezpiecznych. Chodziło głównie o to, by pożar nie objął nowych terenów" - dodał. Ocenił, że to się udało.

Loty drona z termowizją i patrolowych śmigłowców wskazały, że pożar jest punktowo np. w lesie wroceńskim, w pobliżu miejscowości Grzędy i przy Kanale Woźnawiejskim, ale ta sytuacja nie pogorszyła się w nocy.

Zdjęcie Strażacy walczą z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym już piąty dzień / Michal Kosc / FORUM / Agencja FORUM

Taktyka na piątek

Po pełnym, porannym rozpoznaniu lotniczym, w piątek ma być kontynuowana taktyka działań, która sprawdziła się dzień wcześniej. Chodzi o dużą częstotliwość zrzutów wody przez samoloty gaśnicze i śmigłowiec. Jak podał Janowski, w czwartek (23 kwietnia) samoloty zrobiły ponad 60 takich zrzutów. Śmigłowiec, który bez lądowania nabierał wodę na miejscu - ok. 200.

W miejscach takich zrzutów potem prowadzone jest dogaszanie przy użyciu podręcznego sprzętu przez strażaków, którzy są na ziemi.

"Widzimy tego efekty, dzisiejszy poranek wygląda całkowicie inaczej, niż wczorajszy, nawet optycznie sytuacja zmieniła się na lepsze" - mówił Janowski.

Niezwykłe zjawisko

Niezwykły obraz udało się zarejestrować walczącym z żywiołem strażakom z Grajewa. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widzimy, przypominającą tornado, potężną trąbę pyłową, która zrodziła się nad tlącymi się torfowiskami.



Jak powstała? "Gdy gorące powietrze ze spalonego gruntu błyskawicznie unosiło się, trafiając na chłodniejszą masę powyżej, doszło do zawirowania i utworzenia się trąby pyłowej, która miała średnicę kilkunastu metrów i wysokość kilkudziesięciu metrów" - tłumaczy serwis twojapogoda.pl.



Trąba tego typu, jak czytamy, powstaje w pogodny dzień i "rodzi się z superkomórki burzowej, której towarzyszy mezocyklon". Potocznie o takim zjawisku mówi się "południca", a także "diabełek pyłowy". Najczęściej występuje nad polami uprawnymi.

Trąba pyłowa potrafi przemieszczać się z prędkością nawet 80 km/h, ale zazwyczaj trwa to krótko - kilka minut.



Wir, który utworzył się podczas akcji gaśniczej w Biebrzańskim Parku Narodowym, utrudnił pracę strażakom, gdyż na nowo rozpalał tlące się tereny.



Największy pożar w historii parku

Wiosenne pożary suchych traw i trzcinowisk są nad Biebrzą co roku, ale trwający obecnie jest największym w historii działalności tego parku. W dużej części objął obszary torfowe i tam ogień może bardzo długo tlić się pod powierzchnią gruntu i wzniecać się wskutek porywów wiatrów. W minionych latach jedynym sposobem na takie pożary były obfite opady deszczu.

Biebrzański Park Narodowy jest największym w Polsce, zajmuje ok. 59 tys. ha. Chroni cenne przyrodniczo obszary bagienne. Jest ostoją wielu rzadkich gatunków, zwłaszcza ptaków wodno-błotnych i łosi.