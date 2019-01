Tragiczny pożar w Koszalinie. W ogniu w budynku przy ulicy Piłsudskiego zginęło 5 osób, a jedna została ranna. Piotr Jedliński, prezydent Koszalina powiedział na konferencji prasowej, że niedziela będzie dniem żałoby w Koszalinie.

Zdjęcie Pięć kobiet zginęło w pożarze, który wybuchł 4 bm. w Koszalinie w budynku mieszkalnym, w pomieszczeniu typu "escape room". Jedna osoba - mężczyzna- jest ciężko poparzona. / Marcin Bielecki /PAP

Ogień pojawił się około 17:30 w jednym z pokojów w trzykondygnacyjnym budynku przy ulicy Piłsudskiego. Płomienie objęły jeden z pokoi, gdzie akurat przebywała grupa pięciu kobiet. Próbowały one rozwiązać szereg zagadek logicznych - tylko wtedy byłyby w stanie otworzyć drzwi i wydostać się z pomieszczenia. Gdy wybuchł pożar, były mniej więcej w połowie zadania.

Jak dotąd udało się zidentyfikować ciała dwóch ofiar. To 15-letnie dziewczyny.

Z miejsca, gdzie wybuchł pożar udało się wydostać tylko jednemu mężczyźnie. To najprawdopodobniej pracownik pokoju zagadek.

Nie wiadomo dlaczego obsługa escape roomu nie zareagowała i natychmiast nie otworzyła drzwi od zewnątrz. Takie miejsca zazwyczaj mają podgląd tego, co dzieje się w pokojach zagadek.

Według policji przyczyną pożaru było najprawdopodobniej zaprószenie ognia z butli gazowej. To jednak będzie jeszcze wyjaśniane.

Na miejscu pojawiły się rodziny ofiar. Jak poinformowała Monika Kosiec z koszalińskiej policji, do rodzin zostanie skierowany psycholog.

Kondolencje na Twitterze złożył szef MSWiA Joachim Brudziński. Poinformował także o wszczęciu kontroli escape roomów w całym kraju. "W związku z tragedią w Koszalinie pragnę przekazać wyrazy współczucia i żalu dla rodzin ofiar pożaru. Poleciłem Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej wszczęcie kontroli przeciwpożarowych we wszystkich obiektach tego typu w kraju" - napisał minister.

Na miejsce udaje się także zachodniopomorski wicekurator oświaty.

Kontrole od soboty

Od jutra strażacy rozpoczną przeprowadzanie kontroli w "escape roomach" - poinformował w piątek PAP rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. bryg. Paweł Frątczak. Do czasu wyjaśnienia przyczyn tragedii w Koszalinie strażacy zalecają wstrzymanie się od korzystania z takich obiektów.

"Będziemy sprawdzać stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego tych obiektów i przede wszystkim zasady ewakuacji. Natomiast do czasu wyjaśnienia tragedii, która miała miejsce dzisiaj w Koszalinie, Państwowa Straż Pożarna zaleca zaprzestanie z korzystania z tego typu obiektów" - powiedział w rozmowie z PAP rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. bryg. Paweł Frątczak.

Rzecznik przypomniał, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem za zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu odpowiada jego zarządca lub właściciel.

Niedziela będzie dniem żałoby w Koszalinie

Wszczęcie kontroli przeciwpożarowych w "escape roomach" polecił w piątek komendantowi głównemu PSP szef MSWiA Joachim Brudziński. Minister przekazał także wyrazy współczucia rodzinom ofiar pożaru w jednym z takich obiektów w Koszalinie.

Piotr Jedliński, prezydent Koszalina powiedział na konferencji prasowej, że niedziela będzie dniem żałoby w Koszalinie. - Zapewniliśmy pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla rodzin ofiar - dodał. Przyczyny tragedii nie są znane.

Policjanci ustalili już, kto jest właścicielem escape roomu i te osoby są przesłuchiwane. Na razie nie można przesłuchać 25-letniego mężczyzny, któremu udało się uciec z miejsca tragedii, ponieważ jest w szpitalu, został poparzony i znajduje się w ciężkim stanie - poinformowała policja.



"Nie da się nic powiedzieć na temat ewentualnych przyczyn tragedii"

Na miejscu tragedii w "escape roomie" w Koszalinie wciąż trwają policyjne czynności - prowadzone są oględziny, ustalani świadkowie; nadal trwa także ustalanie tożsamości ofiar - poinformowała w piątek wieczorem rzeczniczka koszalińskiej policji podkom. Monika Kosiec.

Podkom. Kosiec poinformowała, że na miejscu zdarzenia policjanci wciąż wykonują czynności pod nadzorem prokuratury. "Prowadzą oględziny, ustalają świadków. Do pomocy policjantom z Koszalina włączyła się grupa ekspertów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. To są głównie technicy z laboratorium kryminalistycznego. Będą razem z policjantami z Koszalina pracowali. Do dyspozycji są również policyjni psychologowie" - powiedziała Kosiec na konferencji prasowej.

Według niej policja - pod nadzorem prokuratury - będzie ustalać, co było przyczyną zaprószenia ognia i dlaczego przebywające w "escape roomie" osoby nie mogły się z niego wydostać. "Będziemy oczywiście jeszcze nadal ustalać ich tożsamość" - dodała rzeczniczka szczecińskiej policji.

Podkreśliła, że na razie nie da się nic powiedzieć na temat ewentualnych przyczyn tragedii. "Na chwilę obecną nie możemy powiedzieć ani o wybuchu, ani o pożarze z uwagi na to, że to stwierdzi powołany biegły. Są takie tezy, że mogła to być butla gazowa, mogło to być inne zaprószenie ognia, natomiast na to jest jeszcze zbyt wcześnie" - zaznaczyła podkom. Kosiec.

Powiedziała też, że ustalono już, kto jest właścicielem "escape roomu"; trwają czynności z jego udziałem.