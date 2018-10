Pracownicy LOT zapowiadają strajk. Zarząd: Protest będzie nielegalny

Jak informuje w poniedziałek "Rzeczpospolita" – pracownicy PLL LOT zapowiedzieli, że 18 października rozpoczną strajk. "Jeśli do niego dojdzie, będzie on nielegalny" – mówi dyrektor komunikacji korporacyjnej i PR w LOT.

Jak informowała przewodnicząca ZZ Personelu Pokładowego i Lotniczego Monika Żelazik - strajk ma się rozpocząć 18 października i potrwa "do skutku". Dodaje, że pracownicy są przygotowani na 63 dni protestu.

Głównym celem ma być przywrócenie Moniki Żelazik do pracy, po tym, jak została dyscyplinarnie zwolniona z LOT na początku czerwca 2018 r. Związki nie wydały zgody na jej zwolnienie i sprawa trafiła do sądu, który nakazał przywrócenie kobiety do pracy. LOT odwołał się jednak od wyroku.

Protestujący domagają się także odwołania prezesa LOT-u i powrotu do systemu wynagrodzeń zgodnego z układem zbiorowym 2010.

"Jeśli dojdzie do strajku, będzie on nielegalny" - powiedział Adrian Kubicki, dyr. komunikacji korporacyjnej i PR w LOT przypominając, że w sprawie strajku toczy się postępowanie sądowe i do momentu jego zakończenia, protest będzie nielegalny.

"Rzeczpospolita" powołuje się także na dokument z 15 października, w którym zarząd apeluje do organizatorów o zaniechanie strajku i powrót do rozmów, które zaplanowano na 17 października. W dokumencie miały się znaleźć także informacje, jakoby planowany cztery miesiące po zwolnieniu Żelazik strajk, miał być udzieleniem jej wsparcia w nadchodzących wyborach samorządowych.

Z informacji podawanych przez "Rzeczpospolitą" wynika, że pracownicy są zmęczeni brakiem porozumienia, a także - jak wynika z nieoficjalnych wypowiedzi - mają żal do Moniki Żelazik za brak wcześniejszej informacji o planach startu w wyborach do rady dzielnicy Bemowo.