Prasa: W ilu mieszkaniach mieszka marszałek?

Apartament marszałkowski w hotelu sejmowym nie był wystarczający dla Marka Kuchcińskiego. Mieszka on bowiem w czteropokojowym mieszkaniu naprzeciw Belwederu - czytamy w dzisiejszej prasie. Jak podaje "Rzeczpospolita", Kancelaria Sejmu płaci za niego miesięcznie ponad 4,1 tys. zł.

Zdjęcie Marszałek Sejmu Marek Kuchciński /Michal Wozniak /East News

W dzisiejszych wydaniach gazety zajmują się wątkiem mieszkania marszałka Marka Kuchcińskiego. Wczoraj poseł PSL Marek Sawicki sugerował na antenie TOK FM, że w służbowym mieszkaniu polityka mieszka jego "pracujący syn" i "cała rodzina". Do sprawy odniósł się na Twitterze Kuchciński.

"W związku z nieprawdziwymi informacjami przekazanymi przez jednego z posłów opozycji, wyjaśniam: mój syn uczy się w Warszawie, w br. zdał maturę, nie pracuje i jak każdy nastolatek ma prawo mieszkać z ojcem. Atakowanie członków rodziny oponentów politycznych uważam za niestosowne" - napisał.

Okazuje się, że Kuchciński dysponuje dwoma służbowymi mieszkaniami w Warszawie. Jedno z nich to - jak precyzuje "Fakt" - pięćdziesięciometrowy, dwupokojowy apartament w hotelu sejmowym przy ul. Wiejskiej. Jest to największe mieszkanie, jakim dysponuje hotel dla parlamentarzystów. Drugi - i to w nim ma mieszkać marszałek z jednym z synów - Kancelaria Sejmu wynajmuje od Kancelarii prezydenta RP za ponad 4,1 tys. zł miesięcznie.



Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", to właśnie jeden z synów bliźniaków Kuchcińskiego, który uczył się w warszawskim liceum, wiele razy podróżował z marszałkiem samolotem.

Ponadto jak ustaliła "Rz", marszałek Kuchciński miał też w 2017 r. jako poseł rozliczyć kwotę 3 tys. zł za taksówki w Warszawie - choć jako marszałek porusza się wyłącznie limuzynami Służby Ochrony Państwa i nie korzysta z taksówek. Kancelaria Sejmu nie skomentowała tej sprawy.