Prawo i Sprawiedliwość intensyfikuje kampanię do europarlamentu, w najbliższy weekend odbędą się aż dwie konwencje regionalne - w sobotę w Poznaniu, w niedzielę - w Białymstoku - wynika z informacji PAP uzyskanych w sztabie wyborczym ugrupowania.

"Do wyborów do europarlamentu zostało już niewiele czasu, dlatego zdecydowaliśmy się na zintensyfikowanie naszej kampanii. Dotychczas konwencje regionalne odbywały się wyłącznie w soboty, od najbliższego weekendu będą się one odbywały również w niedziele" - powiedział PAP jeden z polityków ze sztabu PiS.

Jak dodał, w najbliższą sobotę konwencja ma się odbyć w Poznaniu, a w niedzielę - w Białymstoku.

PiS zainaugurował konwencje regionalne, które są elementem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, na początku marca w Jasionce pod Rzeszowie. Wówczas zaprezentowano Europejską Deklarację Programową, pod którą podpisali się wszyscy liderzy list partii w poszczególnych okręgach.

Deklaracja zawiera 12 punktów: działania na rzecz powrotu UE do wartości, zabieganie o interesy polskich rolników, obronę prawa rodziców do wychowania dzieci, obronę równego traktowania polskich firm, wynegocjowanie korzystnego dla Polski unijnego budżetu. Znalazły się w niej też punkty dotyczące bezpiecznych granic Europy, niezależności energetycznej Europy, tej samej jakości produktów w całej Europie czy Europy równych szans.

W deklaracji zapisano też sprawiedliwą politykę klimatyczną Europy, zrównoważony rozwój jako podstawy silnej UE czy STOP nielegalnej imigracji.

Ostatnia z konwencji regionalna PiS miała miejsce 13 kwietnia w Lublinie, gdzie prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki zapewniali, że Polska przyjmie walutę euro, ale dopiero wówczas, gdy poziom rozwoju Polski będzie zbliżony do Niemiec. Szef rządu ocenił, że obecnie przyjęcie przez Polskę wspólnej europejskiej waluty byłoby niekorzystne.

W minionym tygodniu rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek zapowiadała, że konwencje wyborcze PiS będą się odbywały do 18 maja, czyli ostatniego weekendu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. "Ostatnia konwencja będzie konwencją podsumowującą to, co proponowaliśmy, co zrobiliśmy, jakie mamy plany na przyszłość" - mówiła Mazurek przed świętami wielkanocnymi w radiowej Trójce.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów.