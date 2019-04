Prawo.pl: Szkoły mogą stracić część unijnych dotacji przez strajk

Szkołom, które przez strajk nauczycieli nie zrealizują harmonogramu zajęć dofinansowanych ze środków unijnych, może grozić zwrot części wypłaconej już dotacji - informuje portal Prawo.pl.

Chodzi głównie o projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego związane z dokształcaniem uczniów, nabyciem przez nich nowych kwalifikacji i kompetencji. Prawo.pl zauważa, że z umów, które gminy i powiaty podpisały z urzędami marszałkowskimi wynika, że dofinansowane zajęcia muszą być realizowane w oparciu o harmonogram, który stanowi element wniosku o wsparcie. Trwający 18 dni strajk szkolny zachwiał realizacją niektórych zajęć projektowych w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych.

"Jeśli beneficjant nie zrealizował celów określonych w projekcie w stu procentach, możemy proporcjonalnie zmniejszyć wartość przyznanego dofinansowania. To oznacza konieczność zwrotu już przekazanych środków lub zmniejszenia ostatniej transzy pieniędzy przekazanych. Strajkujące szkoły muszą się liczyć z takim ryzykiem" - powiedział w rozmowie z portalem jeden z urzędników lubelskiego urzędu marszałkowskiego odpowiadający z wdrażanie środków unijnych.

Jak podaje Prawo.pl, w najgorszej sytuacji są szkoły, które realizację projektów kończą w czerwcu.

W Białej Podlaskiej w takiej sytuacji jest kilka szkół podstawowych, które do końca roku szkolnego muszą zakończyć realizację projektów rozpoczętych w 2017 roku. W Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej trwa projekt "Znam więc lubię", dzięki któremu uczniowie mogą skorzystać z dodatkowych zajęć m.in. z fizyki, matematyki, chemii nauk przyrodniczych, języka obcego czy informatyki.

Wartość projektu to 442,5 tys. zł, z czego unijne dofinansowanie to 419 tys. zł. W ubiegłym tygodniu do realizacji pozostało 126 z 960 godzin. Zdaniem dyrekcji placówki nauczyciele zdążą odpracować godziny potrzebne do zakończenia projektu. Zadeklarowali to podczas rozmów z władzami szkoły - pisze portal.