Z ogólnej puli środków Programu dla Śląska - łącznie 61-62 mld zł – w poszczególne projekty jest już zaangażowanych 58 mld zł; 22 mld zł to już realnie pracujące pieniądze – poinformował w czwartek w Katowicach premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawieck przed Muzeum Śląskim w Katowicach

"Z ogólnej puli środków Programu dla Śląska - łącznie 61-62 mld zł - zaangażowanych dzisiaj już jest, czyli zaalokowanych na poszczególne projekty, około 58 mld zł, a więc blisko 95 proc. środków. 22 mld zł z tego to już realnie pracujące pieniądze, czyli pieniądze które służą na inwestycje, innowacje, energetykę czy wsparcie dla miast, rozwój miast, bo to też 4,7 mld zł" - powiedział premier po czwartkowym posiedzeniu Rady Wykonawczej do spraw "Programu dla Śląska" w Katowicach, któremu przewodniczył.