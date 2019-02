​Premier: Będą kolejne miliardy na drogi lokalne

- Już niebawem wojewodowie ogłoszą kolejny konkurs - nabór na rok 2019, a także na lata następne, które pozwolą nam realizować inwestycje w trybie wieloletnim. Takiej możliwości dotychczas nie mieliśmy w poprzednich programach wsparcia inwestycji na drogach samorządowych - zapowiada minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki i Andrzej Adamczyk / Radek Pietruszka /PAP

W Raszynie (w. mazowieckie) wraz z ministrem infrastruktury premier Mateusz Morawiecki rozmawiał o Funduszu Dróg Samorządowych. - Można budować w Polsce wysokiej jakości drogi gminne, powiatowe, funkcjonalne, dobrze skomunikowane ze sobą - zaznaczył Morawiecki.

- Mieszkańcy muszą mieć przekonanie, że jest pewien ciąg i logika komunikacyjna. Temu też służy ogromne zwiększenie tego funduszu (Funduszu Dróg Samorządowych - red.) z około miliarda zł do kilku miliardów złotych. Mamy bardzo duży fundusz, a w tym roku będzie wiele nowych inwestycji, na których zależy gminom i samorządom. Minister Adamczyk jest już w procesie uzgodnień z wojewodami w sprawie budowy poszczególnych dróg - dodaje Morawiecki.

Minister infrastruktury podkreślił z kolei, że Fundusz Dróg Samorządowych "został obudowany ustawą, posiada środki finansowe, których nie było dotychczas do dyspozycji w kraju przez poprzednie lata". - W ciągu 10 lat, mamy nadzieję, że drogi samorządowe w Polsce: gminne, powiatowe, te którymi na co dzień poruszamy się do pracy, do szkoły - zmienią swoje oblicze, będą bezpieczne, wyposażone w bezpieczne przejścia dla pieszych i ciągi pieszo-rowerowe - wyjaśnia Adamczyk.

Bartosz Bednarz