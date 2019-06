W trosce o bezpieczeństwo uczestników festiwalu w Kostrzynie nad Odrą poleciłem ministrowi infrastruktury przygotowanie pociągów, które dowiozą uczestników na miejsce - oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Grzegorz Bukala /Reporter

"Po rozmowie z Joachimem Brudzińskim i minister Elżbietą Witek, w trosce o bezpieczeństwo uczestników festiwalu w Kostrzynie nad Odrą, poleciłem ministrowi Andrzejowi Adamczykowi przygotowanie pociągów, które dowiozą uczestników na miejsce" - poinformował Morawiecki na Twitterze.



"Będzie on także zabezpieczony przez służby podległe MSWiA" - dodał szef rządu.



Pol’and’Rock Festival (w latach 1995-2017 nazywany Przystanek Woodstock) - to coroczny festiwal organizowany przez WOŚP. W tym roku odbędzie się on w dniach 1-3 sierpnia.