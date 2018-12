Sobotnie wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego na konwencji Prawa i Sprawiedliwości było wyraźnym skierowaniem się do tzw. klasy średniej. Ten ruch nie może zaskakiwać zważywszy na to, że największa frekwencja w wyborach do europarlamentu zazwyczaj występuje w miastach i to raczej tych największych.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki na konwencji PiS /Piotr Molecki /East News

A jak pokazały ostatnie wybory samorządowe przedstawiciele PiS mieli tam wielkie problemy nawet z wejściem do drugiej tury wyborów, nie mówiąc już o zwycięstwie. Już kilka tygodni temu od osób zbliżonych do premiera można było usłyszeć, że zdobycie poparcia w miastach będzie teraz kluczowe.

Reklama

Dlatego w sobotę premier oparł swoje wystąpienie m.in. na bardzo dobrej kondycji polskiej gospodarki i finansów publicznych, co ma umożliwiać dalszy wzrost płac. Przypominał "wręcz setki obietnic, które PiS zrealizował, choć przeciwnicy polityczni mówili, że to nierealne". Chwalił się nadwyżką w budżecie i niskim deficytem finansów publicznych. Jednocześnie podkreślał europejskość Polski i jej miejsce we Wspólnocie.

To też słowa kierowane do klasy średniej, która przed ostatnimi wyborami patrzyła na niektóre ruchy rządu i jej przedstawicieli zastanawiając się nad obecnością Polski w Unii Europejskiej. Zresztą sami przedstawiciele PiS przyznawali potem, że przez takie możliwe sugestie wynik partii był gorszy.

Teraz za premierem można było zobaczyć hasło "Polska sercem Europy", a obok flagi polskiej tę unijną.

Morawiecki podkreślał też rolę sterownej polityki zagranicznej, która ma polegać na budowaniu koalicji a nie na przytakiwaniu głosom największych państw. Patrząc na ostatnie działania choćby ministra infrastruktury na brukselskich salonach, pole do zmian jest spore.

Sobotnia konwencja i zapowiedź przedstawienia programu na kolejne "3-6-9 lat" pokazuje wyraźnie, że wchodzimy ostro w okres kolejnych kampanii wyborczych: tej do europarlamentu i następnej parlamentarnej.

Pytanie, ilu wyborców, którym dotąd nie było po drodze z PiS uwierzy w sobotnie zapewnienia premiera? A przede wszystkim, na ile ograniczy on zapędy niektórych ministrów, których działania zabierały na ostatniej prostej rządzącej koalicji głosy w ostatnich wyborach.

Paweł Czuryło