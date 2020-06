Prosimy o przekazanie stadionu Skry w Warszawie. Chcemy na 100-lecie stadionu wykonać jego remont za prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego - mówił we wtorek (23 czerwca) premier Mateusz Morawiecki na konferencji zorganizowanej na tym stadionie. Ratusz odniósł się już do słów szefa rządu.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / Tytus Żmijewski /PAP

Morawiecki stwierdził, że jest to "stadion widmo" i "symbol nieudolności" oraz "niespełnionych obietnic" Rafała Trzaskowskiego.

"Wyciągamy rękę do Rafała Trzaskowskiego i prosimy o przekazanie tego stadionu, bo za rok ten stadion, Skra Warszawa, będzie przeżywał piękny jubileusz 100-lecia i na to 100-lecie chcemy wykonać remont za pana Rafała Trzaskowskiego i my ten remont wykonamy, tylko jeśli Miasto Stołeczne Warszawa przekaże ten piękny stadion z tradycjami, który był dumą polskich sportowców" - powiedział szef rządu.

Jest odpowiedź Ratusza

Rzeczniczka ratusza przekazała, że miasto Warszawa wykonało wszystkie niezbędne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, czynności zmierzające do modernizacji kompleksu sportowego "Skra".

Gałecka podkreśliła, że wyłączną i obecnie jedyną okolicznością powstrzymującą miasto Warszawa przed rozpoczęciem kolejnego, realizacyjnego etapu modernizacji jest brak dobrowolnego wydania nieruchomości przez Krzysztofa Kaliszewskiego reprezentującego stowarzyszenie RKS SKRA.

Ponadto - jak przekazała Gałecka - miasto czeka na zakończenie procesu sądowego wszczętego z wniosku miasta Warszawy przeciwko RKS SKRA o wydanie obiektu Skry. Ratusz czeka na termin rozprawy apelacyjnej.

Rzeczniczka ratusza poinformowała, że plan modernizacji "Skry" zakłada modernizację stadionu treningowego wraz z zapleczem, budowę strefy rekreacyjno-sportowej łączącej Pole Mokotowskie z terenami "Skry" oraz ogólne zagospodarowanie całej nieruchomości przygotowujące ją do bezpiecznego i zgodnego z przeznaczaniem korzystania oraz do dalszych prac inwestycyjnych.

Gałecka poinformowała, że miasto m.in. wybrało koncepcję modernizacji ośrodka, zabezpieczyło środki finansowe na ten cel, prowadzi postępowanie sądowego w przedmiocie odzyskania nieruchomości (poprzedzone rozmowami ugodowymi z RKS Skra), a także jest gotowe do podpisania umowy z wybranym biurem projektowym na wykonanie dokumentacji projektowej, niezwłocznie po odzyskaniu nieruchomości.

Tomczyk przypomina

Na słowa Mateusza Morawieckiego zareagował również poseł KO Cezary Tomczyk.



"Wiemy, że lubi Pan mijać się z prawdą" - zwrócił się bezpośrednio do premiera w swoim wpisie na Twitterze. "Nie będę Panu wypominał przegranych procesów w tym zakresie. Ale jedno przypomnę. To głosowanie, gdzie PiS głosował przeciwko przekazaniu 200 mln zł na budowę stadionu SKRA" - czytamy.