Premier: Do bankowości szedłem z myślą o polityce

"Do pracy w bankowości szedłem z myślą wejścia do polityki. Chciałem być w ekipie naprawy Polski. Skłamałbym, że nie widziałem siebie w przyszłym rządzie PiS" - mówi premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla weekendowego wydania "Magazynu DGP", którego fragmenty opublikował w czwartek serwis forsal.pl.

Morawiecki był pytany m.in. czy przed dojściem Prawa i Sprawiedliwości do władzy "miał poczucie, że będzie człowiekiem ekipy PiS". "Miałem ogólne poczucie, że chcę wejść do polityki. Z tą myślą szedłem do pracy w bankowości. Chciałem być w ekipie naprawy Polski, likwidowania patologii III RP. Ale przecież trudno było przewidzieć wygraną PiS w 2015 r. Jarosław Kaczyński niczego mi nie obiecywał. Skłamałbym, że nie widziałem siebie w przyszłym rządzie PiS" - odparł premier.

Jak dodał, sądził wówczas, że prędzej będzie to koalicja z PSL lub SLD. "Byłem gotów także w takim przypadku pracować. Kłóciłem się o to z kolegami z dawnego podziemia" - zaznaczył.

Szef rządu został również zapytany o to, jaki był jego udział w pisaniu programu Prawa i Sprawiedliwości z 2014 roku. "Rozdział gospodarczy to w dużej mierze moje propozycje, choć oczywiście decyzje podejmował Jarosław Kaczyński wraz z kierownictwem politycznym" - odpowiedział premier.

Morawiecki wskazał, że w programie PiS "poruszał też sprawy uszczelnienia systemu podatkowego i szczegółowe propozycje, jak to zrobić". Jak podkreślił, podobały mu się również inne części programu Prawa i Sprawiedliwości z 2014 r.