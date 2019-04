Najpóźniej 26 maja, lub w tygodniu po 26. do pewnych zmian w rządzie dojdzie, bo jestem przekonany, że wiele osób odniesie sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego - oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Emmanuel Dunand/AFP /East News

Morawiecki podczas rozmowy w TVP Info był pytany o ewentualną rekonstrukcję rządu, w związku z tym, że z list Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego startuje kilku ministrów. Premier był pytany, czy rekonstrukcja nastąpi jeszcze przed wyborami, czy już po.

Morawiecki odpowiedział, że trudno obecnie zakładać taki scenariusz ponieważ nie wiadomo, kto na pewno się dostanie do PE. Jak tłumaczył ministrowie znaleźli się zarówno na pierwszych jak i na dalszych miejscach na listach do PE. "Dlatego sekunduję wszystkim, chciałbym, żeby nasza reprezentacja w PE była po prostu jak najmocniejsza i o tym przede wszystkim myślę. To jest dream team, znakomita drużyna, która pojedzie do UE i tam będzie walczyć o nasze interesy" - podkreślił szef rządu.

"Pewnie najpóźniej 26 (maja), czy w tym tygodniu po 26. do pewnych zmian w rządzie dojdzie, bo jestem przekonany, że wiele osób odniesie sukces (w wyborach do PE)" - zaznaczył premier.

Dopytywany czy zmiany w rządzie będą dotyczyły wyłącznie tych ministrów, którzy dostaną się do PE Morawiecki przyznał, że "tego dzisiaj na 100 proc. nie może przesądzić". "Zawsze w takich sytuacjach może dochodzić do różnych decyzji, które podejmowane są przez kierownictwo polityczne, ale przede wszystkim te zmiany będą dotyczyły tych, którzy się dostaną z racji zmiany pełnionej funkcji" - mówił Morawiecki.

Zgodnie z decyzją Komitetu Politycznego PiS z lutego na listach partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego znalazło się m.in. kilkoro ministrów i wiceministrów, w tym wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, czy minister edukacji Anna Zalewska.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów.