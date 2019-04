- Debata w ramach okrągłego stołu edukacyjnego bez państwa nie będzie pełna - napisał w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki w zaproszeniu na kolejne rozmowy skierowanym m.in. od Sławomira Broniarza, szefa ZNP. Broniarz odpowiedział PAP, że nie weźmie udziału w rozmowach.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki wysłał ZNP zaproszenia na dalszą część oświatowej debaty /Łukasz Szeląg /Reporter

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował w poniedziałek, że premier Mateusz Morawiecki wysłał zaproszenia na dalszą część oświatowej debaty. Rozpocznie się ona we wtorek o godz. 11.00 w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

PAP dotarł do treści zaproszenia na rozmowy, które premier Mateusz Morawiecki wysłał w poniedziałek od szefa ZNP Sławomira Broniarza. Z treści tego zaproszenia wynika, że jest ono takie same jak zaproszenia wysłane do innych związków zawodowych, a także do przedstawicieli klubów parlamentarnych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szef rządu przypomina w nim przebieg rozmów w ramach pierwszej tury okrągłego stołu edukacyjnego, które miały miejsce w piątek 26 kwietnia na Stadionie Narodowym.

Treść zaproszenia

"Obrady, w których miałem przyjemność uczestniczyć, przebiegały w formule, która umożliwiała każdemu z uczestników poruszyć tematy, które są dla niego najważniejsze. W efekcie uzyskano obraz zasadniczych bolączek systemu edukacji, z którymi przychodzi się nam mierzyć. Jedną z nich jest oczywiście sytuacja zawodowa i system wynagradzania nauczycieli. Pojawiły się liczne głosy, że konieczna jest zmiana systemu przygotowania do zawodu, a być może, w konsekwencji, również wypracowanie motywacyjnego systemu wynagrodzeń w polskiej oświacie" - napisał Morawiecki do Broniarza.

"Z kolei w dyskusji na temat finansowania oświaty podkreślano rozdźwięk między wzrastającymi nakładami na edukację, a problemami z finansowaniem edukacji przez najważniejszą grupę organów prowadzących - jednostki samorządu terytorialnego. Nie można także nie wspomnieć o ciągle powracającym temacie rosnących wydatków rodziców na korepetycje" - dodał szef rządu.

Premier ocenił też piątkowe rozmowy, jako "doskonały punkt wyjścia, by pogłębić diagnozę (problemów edukacji - PAP) i wypracować nowe rozwiązania". Dlatego, jak informuje, rozmowy wtorkowe będą przebiegać "w ramach pięciu stolików tematycznych", poświęconych: nauczycielowi, jakości edukacji, nowoczesnemu szkolnictwu, uczniowi oraz roli rodzica w systemie edukacji.

"Debata o polskiej szkole to jedna z najważniejszych rozmów, jakie musimy ze sobą - jako Polacy - przeprowadzić. Bez państwa nie będzie ona pełna" - zakończył premier.

"Nie weźmiemy udziału" - odpowiedział PAP szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz na pytanie o ewentualny udział we wtorek w dalszej części oświatowego okrągłego stołu. Dodał, że to z telewizji się dowiedział, iż miał otrzymać takie zaproszenie.

Broniarz nie wykluczył jednak, że zaproszenie do niego nadeszło. "Być może to zaproszenie wpłynęło dzisiaj, ale nie widziałem dzisiejszej poczty, ale na pewno nie wezmę udziału w tej drugiej turze, tak jak nie wziąłem udziału w pierwszej" - powiedział.