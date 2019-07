W bardzo krótkim czasie spodziewam się zakończenia prac programowych; przedstawiona na konwencji PiS wizja będzie przekształcona w konkretny program działania na kolejne lata dla Polski - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Konwencja PiS / Andrzej Grygiel /PAP

Szef rządu był pytany w TVP Info, kiedy poznamy wyborczy program PiS.

Premier podkreślił, że "burza mózgów", która odbyła się na weekendowej konwencji PiS i Zjednoczonej Prawicy, była kolejnym etapem opracowywania programu wyborczego. "W oparciu o te dyskusje i o te, które się toczyły w różnych podgrupach w ostatnich kilku miesiącach, będziemy teraz finalizować prace programowe już w tym najbliższym tygodniu. W zależności od tego, jaki konsensus wypracujemy w ramach kierownictwa Komitetu Politycznego, czy innych ciał statutowych, to spodziewam się w bardzo krótkim czasie zakończenia prac programowych" - poinformował Morawiecki.

Jak dodał, przedstawiona na konwencji wizja będzie przekształcona w konkretny program działania na kolejne lata dla Polski. Zdaniem premiera zakończona w niedzielę konwencja programowa "wyznaczy program PiS na najbliższe 3, 6, 9 lat".

"Będziemy chcieli wdrażać te różne rozwiązania w bardzo wielu dziedzinach: w służbie zdrowia, w edukacji, w rozwoju infrastruktury, tej nowoczesnej, tej cyfrowej, czwartej, piątej rewolucji przemysłowej, czyli uwzględniającej i sztuczną inteligencję, i internet rzeczy, i uczenie się maszyn - te wszystkie tematy przyszłości to coś, co pozwoli nam, naszej gospodarce wejść na jeszcze wyższy poziom i spełnić aspiracje i ambicje Polaków" - oświadczył Morawiecki.

Premier zagwarantował też, że "wszystkie programy społeczne, prorodzinne i prodemograficzne będą utrzymane". Zapowiedział też kontynuację programów rozwojowych, jak Fundusz Dróg Samorządowych, czy Fundusz PKS-owy, które - jak zaznaczył - są bardzo ważne do poprawy warunków życia i pracy.

"Zasadniczo chcemy pokazać taką trzecią falę usprawnień państwa, która jest przed nami, która pozwoli nam finansować wiele programów rozwojowych, również tych energetycznych, w ochronnie środowiska naturalnego, w ochronie klimatu, a także służba zdrowia, czy edukacja" - oświadczył premier.

Jak mówił, pierwsze środki finansujące programy PiS pochodziły z uszczelnienia podatku VAT. "To są te zwycięskie nasze bitwy z mafiami VAT-owskimi, one przyniosły pierwsze rezultaty, które mogliśmy wykorzystać dla dobra całego społeczeństwa" - podkreślił Morawiecki.

"Drugie, czyli ta piątka, która dotyczyła wyprawki plus, dróg samorządowych, ale także dostępności plus, czy teraz 500 plus dla osób niepełnosprawnych, czy 500 plus na pierwsze dziecko, to jest uszczelnienie podatku CIT, podatku PIT, również redukcja szarej strefy" - mówił premier.

"Patrząc w przyszłość mamy konkretne plany, a widzimy doskonale, co się dzieje, co się działo, a raczej co się nie działo w poprzednich 8 latach, gdzie jeszcze dodatkowo te środku uszczelnić, odzyskać, tak, żeby można było obniżać podatki dla społeczeństwa, a jednocześnie inwestować w rozwój gospodarczy" - oświadczył Morawiecki.

Konwencja PiS i Zjednoczonej Prawicy "Myśląc: Polska" trwała od piątku do niedzieli, a jej efektem - jak zapowiadali politycy PiS - miało być przygotowanie założeń programowych przed wyborami parlamentarnymi. W trakcie konwencji odbyło się kilkanaście sesji plenarnych z udziałem szefów poszczególnych resortów oraz kilkadziesiąt paneli eksperckich.