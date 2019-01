Kultura jest rusztowaniem wolności, fundamentem, od którego zaczyna się zmiana; laureat tegorocznej nagrody "Człowieka Wolności" postawił je bardzo solidne - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas gali tygodnika "Sieci". Laureatem nagrody został wicepremier Piotr Gliński.

Premier Mateusz Morawiecki zabrał głos, zanim wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego odebrał nagrodę "Człowieka Wolności" tygodnika "Sieci".

Szef rządu podkreślał, że kultura jest "rusztowaniem wolności", a tegoroczny laureat postawił to rusztowanie "bardzo solidne". "To rusztowanie (...) jest fundamentem wielu innych dziedzin życia: społecznego, politycznego, od którego zaczyna się zmiana, usprawnianie instytucji państwowych" - dodał Morawiecki.

Mówiąc o wolności, premier nawiązał do słów niemieckiej filozof Hannah Arendt, że "wolność może być tylko między równymi". "Ale właściwie my, w naszym republikanizmie, już chyba przed pięciuset laty tę prawdę, tę mądrość posiedliśmy, że wolność może być między równymi. I z tego założenia wychodzimy. Z tego założenia wychodzi też tegoroczny laureat, budując tę platformę, płaszczyznę kultury dla wszystkich, bo rzeczywiście poprzez opowieść - o Polsce, o polskiej kulturze tworzy się też przestrzeń, warunki do realizacji bardzo wielu zmian" - przekonywał Morawiecki.

Powiedział też, że kultura jest "warunkiem wolności". "Wolność bierze się z kultury, z ducha, i poprzez tworzenie warunków do tego właśnie, żeby kultura mogła kwitnąć, poszerza się granice wolności, rozumianej jednocześnie we właściwy sposób - nie taki libertyński, liberalny, neoliberalny, gdzie ten indywidualizm i permisywizm indywidualistyczny dominuje, ale wolności rozumianej jako przestrzeń, w której realizuje się przede wszystkim dobro wspólne" - podkreślał premier.

Dodał, że chodzi też o wolność, która nie jest ograniczona jedynie wolnością drugiego człowieka, ale czymś głębszym, co wynika m.in. z polskiej tradycji wolności - jako czegoś, co jest ograniczone do pewnego stopnia godnością człowieka. "To leży u źródeł Solidarności" - zaznaczył Morawiecki.

Szef rządu podziękował laureatowi oraz tygodnikowi "Sieci" za "kultywowanie opowieści o polskiej wolności".