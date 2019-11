Premier Mateusz Morawiecki we wtorek na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji złożył dymisję rządu. "Przez ostatnie cztery lata mieliśmy do czynienia z rozkwitem wolności i demokracji. Dotrzymywanie słowa przez rząd przełożyło się na godniejsze życie polskich rodzin" - mówił premier.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki złożył dymisję rządu / Radek Pietruszka /PAP

Podczas swojego przemówienia w Sejmie premier stwierdził, że jeśli miałby jednym zdaniem podsumować te cztery lata rządów PiS i Zjednoczonej Prawicy, to powiedziałby, że "nie ma wolności bez godności i nie ma wolności bez wiarygodności".

Reklama

Jego zdaniem - dotrzymywanie słowa przełożyło się na to, że życie polskich rodzin jest - podkreślał - "godniejsze". "Godniejsza jest praca, płaca, godniejszy jest - można też tak powiedzieć - stan finansów publicznych, godniejsza jest nasza polityka historyczna, godniejsza jest nasza polityka międzynarodowa" - mówił.

Premier przypomniał m.in. o wprowadzeniu przez rząd programu "Rodzina 500 plus". "Dzisiaj 500 plus wydaje się projektem banalnym, banalnie oczywistym, ale wiemy doskonale, w jakich okolicznościach było on wdrażany. Wiemy, jak wiele dobrego zrobił dla likwidacji ubóstwa, dla zmniejszenia nierówności, dla poprawy całej gospodarki, dla wyrównania szans milionów polskich rodzin" - mówił Morawiecki.

Premier o sukcesach rządu

Jak ocenił, rząd przyczynił się także do "wielu innych sukcesów". "Instytucje międzynarodowe, takie jak Bank Światowy, podkreślają wagę i sukces naszego nowego modelu gospodarczego, nowej polityki strukturalnej, nowej polityki przemysłowej" - mówił. Dodał, że znacząco udało się ograniczyć biurokrację np. poprzez wyraźne ograniczenie objętości uchwalanego prawa.

Zaznaczył, że tym działaniom jego ugrupowanie zawdzięcza zwycięstwo w wyborach parlamentarnych sprzed miesiąca. "Właśnie w czasach naszych rządów, przez poprzednie cztery lata mieliśmy do czynienia z rozkwitem wolności i demokracji" - powiedział premier.

Premier podkreślił także, iż jego rząd ograniczył biurokrację. "Przedsiębiorcy nie lubią kontroli skarbowych. W 2015 r. tych kontroli skarbowych było 35 tys. W 2018 r. było ich o połowę mniej" - wskazywał szef rządu.

Premier podziękował KAS

Ocenił, że Krajowa Administracja Skarbowa podlega obecnie "bardzo szczególnym atakom", jest obniżane jej morale. "Doskonale wiecie, że w wielkiej organizacji uderzenie w jej morale przyczynia się do zmniejszenia jej efektywności. A przecież nie chodzi o to, żeby z powrotem mafie VAT-owskie zaczęły realizować swoje interesy" - mówił. Wskazał, że "w wielkiej organizacji zawsze znajdzie się kilka czarnych owiec, które są nieuczciwe". "I kto wyeliminował tę nieuczciwość? Właśnie Biuro Inspekcji Wewnętrznej powołane w ramach Krajowej Administracji Skarbowej" - dodał.

Jak mówił, "wielki wysiłek tej organizacji" spowodował ogromną różnicę we wpływach podatkowych. Wskazał, że w latach 2009 - 2015 "dreptaliśmy w miejscu". "VAT - główne źródło budżetu - był na poziomie 110 do 120 mld zł. Ile jest teraz, w ostatnich latach? Jest 170 do 180 mld zł - 60 mld więcej" - podsumował premier.

Podziękował KAS za to, że potrafiła zastosować "takie instrumenty, które podniosły poziom jakości sytemu podatkowego w Polsce do niespotykanych wcześniej wyżyn".

Premier w czasie wystąpienia w Sejmie podkreślał także wzrost wydatków na służbę zdrowia. Jak powiedział, w trakcie ostatnich czterech lat wzrosły one z 70 mld zł do 106 mld zł. "To ponad 50 proc. Nigdy nie było takiego przyrostu" - ocenił. "Pula środków wypracowana na stopniową poprawę warunków służby zdrowia jest, jak państwo przyznacie - imponująca" - zwrócił uwagę premier.

Morawiecki wskazał także na samorządy, gdzie, jak powiedział, z tytułu podatków PIT i CIT, mimo obniżki z 19 proc. na 9 proc. dla małych i średnich firm, zarejestrowano w ostatnich czterech lat przyrost w wysokości 20 mld zł. "Przez poprzednie osiem lat było to 12 mld zł" - powiedział.

"Różnica jest trzykrotna na korzyść rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tyle więcej dostają samorządy z centralnego budżetu. To nie jest, jeśli mogę tak powiedzieć, zasługa samorządów. To jest zasługa naszych dobrych rządów" - mówił premier.

Podkreślił, że kolejną ważną dziedziną, w której doszło w ostatnich czterech latach do zmian jest oświata. "W roku 2015 - 40,5 mld zł, w roku 2019 - 47,5 mld zł, w roku 2020 - prawie 50 mld zł" - wymienił premier, dodając, że "w czasach poprzedników, przez cztery lata wzrost wyniósł 3,5 mld". Ocenił, że to wielka, jakościowa zmiana.

Mówiąc o drogach i kolejach premier ocenił, że rząd PiS dla małych i średnich miast dokonał "rewolucyjnej zmiany". "Zmiany w kolejnictwie są zasadnicze" - powiedział Dodał, że pociągi PKP Intercity cztery lata temu zatrzymywały się w 296 miastach. "Dzisiaj, od grudniowego rozkładu jazdy będzie to 405 miast" - zapowiedział. Ocenił, że to wielka zmiana na rzecz zmniejszenia wykluczenia.

Podziękowania m. in. dla Beaty Szydło

Premier podziękował ministrom i parlamentarzystom, którzy nie dostali się do parlamentu oraz b. premier Beacie Szydło. Jak powiedział, "przez te cztery dala dokonaliśmy wielkiej zamiany w polityce godnościowej, w polityce historycznej. Wiemy doskonale, jak ważna jest 'soft power'. We współczesnym świecie ta miękka siła, która zależy od tego, jak nas postrzegają, czy potrafimy walczyć o prawdę historyczną jest niemniej ważna od twardych parametrów gospodarczych czy militarnych" - mówił premier, podkreślając, że w tej dziedzinie nastąpiły zasadnicze zmiany.

"To daje nam niesamowitą siłę, siłę na przyszłość. od tego zależeć będzie w ogromnym stopniu również jak będziemy potrafili realizować nasze interesy w przyszłości, nasze interesy w Unii Europejskiej" - powiedział.

Morawiecki dodał, że "mało kiedy odchodzący rząd może powiedzieć - skarbiec jest w dobrym stanie, ludzie mają pracę, granice są bezpieczne, Polacy z optymizmem patrzą w przyszłość".

Podczas przemówienia dwukrotnie uwagę Mateuszowi Morawieckiemu zwracała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, przypominając o przekroczeniu dopuszczalnego czasu wystąpienia.