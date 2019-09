Premier Mateusz Morawiecki zaapelował we wtorek do Rosji o porzucenie prób fałszowania historii i agresywnej polityki wobec sąsiadów. Szef rządu napisał o tym w liście, wystosowanym do uczestników obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Kutach na Ukrainie.

Zdjęcie Premier Morawiecki złożył wieniec w Warszawie przed Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie przy Skwerze Matki Sybiraczki z okazji obchodów 80. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę / Radek Pietruszka /PAP

W II RP nieopodal Kut przebiegała granica z Rumunią. Po sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r. przez most graniczny na Czeremoszu w tłumie uchodźców przejechali do Rumunii prezydent RP Ignacy Mościcki, premier Felicjan Sławoj Składkowski, wódz naczelny marszałek Edward Rydz-Śmigły i minister spraw zagranicznych Józef Beck.

"W tym szczególnym dniu apelujemy do władz Federacji Rosyjskiej o porzucenie prób fałszowania historii oraz agresywnej polityki wobec sąsiadów. Apelujemy o wznowienie realnej i konstruktywnej współpracy ze społecznością międzynarodową tak, aby tragiczna historia była jedynie wspomnieniem" - napisał Morawiecki w liście, który odczytał dyrektor Centrum Studiów Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki.

Wtorkowe uroczystości w Kutach odbyły się w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa. Uczestniczyli w nich m.in. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz przewodniczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, sędzia Bogusław Nizieński.