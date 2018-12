Premier Morawiecki: Nie doprowadzimy do wzrostu cen energii

- Mamy dziś w UE jedne z najniższych cen energii dla gospodarstw domowych - powiedział w piątek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. - Nie doprowadzimy do ich wzrostu - zapewnił.

W piątek po godz. 11 rozpoczęło się jednodniowe posiedzenie Sejmu. Jedynym punktem obrad jest rządowy projekt ustawy obniżającej akcyzę na energię elektryczną, zmieniającej stawki opłaty przejściowej i zezwalającej na sprzedaż niewykorzystanych uprawnień do emisji CO2. Według rządu ma to zapobiec podwyżkom rachunków za prąd.

"Już dzisiaj mamy w UE jedne z najniższych cen dla gospodarstw domowych. Utrzymujemy je na tym poziomie; nie doprowadzimy do wzrostu cen energii (...) Te rozwiązania będą też dobre dla samorządów" - zapewnił w Sejmie premier.

Jak dodał, "wypracowywane są też metody w przypadkach gdy dystrybucyjne firmy prywatne już wypracowały jakieś nowe kontrakty z samorządami". "Tworzymy mechanizm powrotu do cen sprzed 1 lipca 2018 r." - oświadczył Morawiecki.

"Chcemy utrzymania cen na poziomie pierwszej połowy 2018 r."

- Wprowadzamy rozwiązania, które mają doprowadzić do utrzymania cen energii na poziomie pierwszej połowy 2018 r. - poinformował w piątek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Wyjaśnił, że chodzi o obniżenie akcyzy do poziomu jednego z najniższych w Europie, z 20 zł na 5 zł za megawatogodzinę oraz obniżenie opłat przejściowych o 95 proc.

"I jednocześnie od tych obu opłat (...) jeszcze będzie mniej w rachunkach za energię elektryczną w postaci narzuconego podatku VAT. Czyli VAT, akcyza i opłata przejściowa, to jest jeden pakiet, czy jedna część naszego rozwiązania" - tłumaczył.

Premier mówił, że "dzisiejsza sytuacja nie wzięła się niczego, jest skutkiem szalejących cen hurtowych energii elektrycznej w Unii Europejskiej".

"Po drugie oczywiście braku odpowiedniego wynegocjowania pakietu klimatycznego przez rząd Platformy Obywatelskiej" - mówił.

Morawiecki ocenił, że w ślad za tym wzrosły ceny do uprawnień emisji CO2.

"Nasz rząd jeszcze w poprzednim okresie, w roku 2017 zajął się tym tematem, pracował nad miksem energetycznym. Zaproponowaliśmy pewną strategię, która w najbliższych kilku latach - drodzy rodacy - doprowadzi do tego, że będziemy mieli jeszcze bardziej konkurencyjne ceny" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że już dziś nasze ceny energii elektrycznej są jednymi z najniższych dla gospodarstw domowych w Europie. "Ale to nas nie zadowala, chcemy, aby one były na poziomie stabilnym względem pierwszej połowy 2018 r." - powiedział.

"Proponujemy dziś bardzo dobre rozwiązania"

Morawiecki zarzucał rządom PO-PSL błędy w postaci braku wypracowania odpowiedniej polityki energetycznej, które teraz jego rząd naprawia.

"Przede wszystkim dbamy o to, żeby nie urosła cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, o to, o co państwo nie zadbaliście w latach 2008-2012, podnosząc ceny dla gospodarstw domowych o 50 proc." - mówił.

Dziękował wszystkim, którzy wypracowali rozwiązania w "tym trudnym czasie, kiedy polityka klimatyczna i błędy poprzedników doprowadziły do stanu, w którym jesteśmy".

"Rozwiązania, które proponujemy Polakom są dobre, mają dobrą energię w sobie, mają zobowiązanie, żeby cena energii nie rosła. Prosimy tylko, żeby pilnować tych włodarzy w samorządach, żeby nie wykorzystywali tego pretekstu, który znika, do podnoszenia cen różnych usług publicznych" - dodał szef rządu.

"Tusk zrezygnował z największej broni"

- Przyczyną dzisiejszej sytuacji z cenami energii jest niezawetowanie przez premiera Donalda Tuska negocjacji pakietu klimatycznego UE w 2008 r. - oświadczył premier.



Jak mówił, "negocjacje były zaplanowane w taki sposób, aby na koniec można było je zawetować. A premier Donald Tusk powiedział, że nie będzie wetował" - stwierdził Morawiecki. "Jak ktoś na początku negocjacji mówi, że odkłada do szuflady swoją broń bardzo skuteczną, to jaką ma pozycję negocjacyjną?" - pytał Morawiecki.

"Brak weta wtedy, a Pan Prezydent Lech Kaczyński mówił, że można je było zastosować, doprowadziło nas dzisiaj do tarapatów. Wtedy można było tego użyć" - mówił Morawiecki. Jak oświadczył, gdyby wtedy rządził PiS, weto zostałoby użyte.

Szef rządu uściślił też swoją wcześniejszą wypowiedź, zaznaczając, że w latach 2008-2012 ceny energii w Polsce wzrosły o 52, a nie o 50 proc., jak wcześniej mówił.