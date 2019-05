- Nie ma naszej zgody na to, żeby Polska komukolwiek miała wypłacać jakiekolwiek odszkodowania, związane z II wojną światową - mówił podczas konwencji PiS w Łodzi premier Mateusz Morawiecki. - Tak długo jak rządzi PiS, nie będzie naszej zgody - dodał.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / Grzegorz Michałowski /PAP

Podczas swojego wystąpienia na konwencji szef rządu przypominał o niemieckich zbrodniach na terenie Łodzi podczas II wojny światowej i grabieniu mienia. "To mienie jest być może cały czas dzisiaj w jakichś niemieckich domach" - zaznaczył.

Przypominał, że "mordowano młode dziewczęta i młodych chłopców", ekspediowano do obozów koncentracyjnych, "wielu z nich tam wymordowano". "To była działalność, która pozbawiła nas mienia, przyszłości, niepodległości, wolności, miliony osób pozbawiła również życia. To nie wymaga komentarza" - powiedział premier.

Wspomniał też o 200 tysiącach "naszych obywateli, którzy zostali zamordowani w getcie łódzkim".

"Czy śmierć ma jakąś cenę? Czy można w jakikolwiek sposób handlować prawdą historyczną? Nie można. Czy życie ludzkie w jakiś sposób możemy wycenić?" - pytał.

"Dlatego dzisiaj, jeżeli ktoś mówi, że Polska ma komukolwiek wypłacić jakiekolwiek odszkodowania, to mówimy: nie ma naszej zgody na to" - oświadczył Morawiecki, a sala zareagowała burzą braw na stojąco. "Nie ma naszej zgody i nie będzie. Tak długo nie będzie, jak będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość" - dodał.

Zwracał uwagę, że "jeśli kiedykolwiek by do tego doszło, że zamieniony zostałby kat i ofiara, to urągałoby to jakimkolwiek zasadom prawa międzynarodowego, ale byłoby to również pośmiertnym zwycięstwem Hitlera". "I dlatego nigdy na to nie pozwolimy" - oświadczył szef rządu.