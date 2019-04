- Wstępnie proponujemy, żeby okrągły stół edukacyjny skonstruowany był w czterech podstawowych obszarach: uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji i czwarty - umownie nazwany - nowoczesna szkoła - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. - Chciałbym, żeby w wyniku tego okrągłego stołu wszyscy byli wygrani - podkreślił szef rządu.

- Drodzy nauczyciele, ale także związkowcy: ten zaogniony spór można rozładować tylko poprzez pogłębioną analizę stanu systemu edukacji. Nie da się nadrobić wieloletnich zapóźnień w kilka miesięcy. Dlatego chcemy zaproponować reformę na kilka lat do przodu - zaznaczył premier Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z wicepremier Beatą Szydło.

Obrady mają się odbyć w piątek, 26 kwietnia, o godz. 12.00 na Stadionie Narodowym.



Premier podczas konferencji mówił, że zaprasza do okrągłego stołu m.in. opozycję. Podkreślił przy tym, że istnieje współpraca między ZNP i Sławomirem Broniarzem a przewodniczącym PO Grzegorzem Schetyną.

"Apeluję do opozycji, aby jutro czy dzisiaj zaapelowała do pana Broniarza, bo mają dobre, bliskie kontakty, w kontekście tego upolitycznienia, żeby zawiesić, przerwać ten protest, bo on nie służy poprawie jakości naszego szkolnictwa" - powiedział Morawiecki.





Apel premiera ws. maturzystów

Premier podczas konferencji prasowej w Krakowie podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że egzaminy gimnazjalne i w szkołach podstawowych odbyły się bez przeszkód.

"Bardzo obawialiśmy się tego - mam na myśli całą Polskę, rodziców, uczniów - co to będzie w szkołach, w których rzeczywiście ten protest był zaogniony uda się zorganizować te egzaminy. A więc udało się zorganizować te egzaminy, również dzięki wolontariuszom, osobom, które pomagały w organizacji" - mówił szef rządu.

Jak dodał, to że do tych egzaminów "bez większych zakłóceń" doszło zawdzięczamy dobrej organizacji.

Morawiecki zaapelował również, aby rady pedagogiczne zaklasyfikowały maturzystów do matur, bo to jest dla nich "bardzo ważny moment". "Moja gorąca prośba, aby nie nadwyrężać tego stresu, który i tak uczniowie mają" - dodał.



Premier życzył wesołych świąt Wielkanocnych, a wszystkim uczniom i nauczycielom, "aby poziom sporu, ta temperatura, żeby opadły".

"Święta są takim czasem, który resetuje, wymazuje pewne niepotrzebne spory, czasami niepotrzebne słowa. Jeżeli takie słowa padły po naszej stronie, z ust kogokolwiek, to w imieniu wszystkich, którzy się z tym identyfikują chciałbym przeprosić" - podkreślił Morawiecki.

"Chciałbym poprosić o uspokojenie emocji, o obniżenie temperatury sporu, o to, żeby maturzyści mogli przystąpić do matur" - oświadczył szef rządu.





Szydło: Ja podtrzymuję wolę rozmowy, debaty i dialogu

Wicepremier Szydło, nawiązując do czwartkowych obrad Rady Dialogu Społecznego podkreślała, że strona rządowa liczyła na to, iż partnerzy społeczni przedstawią nowe propozycje.

"Ale niestety takiej propozycji właściwie nie było, ponieważ partnerzy społeczni podtrzymali swoje stanowisko z poprzednich negocjacji. Rozłożyli jedynie w czasie tą propozycję 30-procentowej podwyżki tegorocznej na poszczególne miesiące do końca roku" - dodała wicepremier.

Wyraziła przy tym pogląd, że czwartkowe rozmowy zakończyły się przez to, że związki zawodowe nie chciały już dłużej rozmawiać z rządem. "Ja podtrzymuję wolę rozmowy, debaty i dialogu. Ta propozycja, którą przedstawiliśmy, jest cały czas otwarta. I zapraszamy partnerów społecznych, żeby dla dobra nauczycieli, w imię szukania konsensusu i budowania właśnie wspólnej przyszłości dla polskiej oświaty, żeby do tego porozumienia przystąpili" - zaapelowała Szydło.





"Nie mieszajmy polityki do oświaty"

"Chcemy rozmawiać w gronie ekspertów o tym, co powinno być przeprowadzone w tych poszczególnych obszarach, o których wspomniał pan premier, tak żebyśmy wypracowali konsensus i przede wszystkim zagwarantowali polską szkołę nowoczesną, otwartą, z dobrze wynagradzanymi nauczycielami, dobrze przygotowującą młodzież do podejmowania tych wyzwań, które przed nimi stoją" - powiedziała Szydło.

"Myślę, że dla nas wszystkich - przede wszystkim dla dorosłych - to jest w tej chwili wielki sprawdzian, wielki test z tego, czy potrafimy się porozumieć, czy potrafimy odłożyć polityczny spór na bok. Nie mieszajmy polityki do oświaty. Usiądźmy do stołu i rozmawiajmy" - apelowała wicepremier.