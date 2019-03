Rozmawiałem telefonicznie z premier Wielkiej Brytanii Theresą May; kolejny raz otrzymała ode mnie zapewnienie, że Polska poprze każde rozwiązanie korzystne dla UE i Wielkiej Brytanii - napisał w czwartek na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premierzy Theresa May i Mateusz Morawiecki /ALASTAIR GRANT /AFP

"Bezumowny Brexit jest najgorszym z możliwych rozwiązań, również dla Unii Europejskiej - wspólnie musimy zadbać o interes wspólnoty" - podkreślił Morawiecki.

W połowie stycznia brytyjski parlament odrzucił wynegocjowaną przez rząd i UE umowę w sprawie brexitu, po czym zwrócił się do rządu premier May, by ten skłonił stronę unijną do wprowadzenia zmian w kontrowersyjnym mechanizmie awaryjnym dotyczącym granicy irlandzkiej. Strona unijna odrzuca możliwość wznowienia rozmów o porozumieniu, a zamiast tego oferuje dodatkowe zapisy w deklaracji politycznej.

Jeśli gabinet May nie uzyska w parlamencie poparcia dla umowy lub alternatywnego rozwiązania, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez porozumienia na mocy procedury opisanej w art. 50 traktatu UE o północy z 29 na 30 marca.

We wtorek polski rząd przyjął na wniosek MSZ uchwałę zatwierdzającą program przygotowań Polski do wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy wyjścia. Jak podał CIR, przygotowana z inicjatywy resortu dyplomacji uchwała przedstawia "rządowe inicjatywy legislacyjne, działania organizacyjne oraz informacyjno-pomocowe dla obywateli i przedsiębiorców w sytuacji bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE". Zaznaczono zarazem, że przygotowania na wypadek bezumownego brexitu "trwają od wielu miesięcy i są na zaawansowanym etapie".

Częścią zatwierdzonego przez rząd programu są m.in. projekty ustaw dot. uregulowania pobytu Brytyjczyków w Polsce i gwarancji ich dostępu do rynku pracy, działalności gospodarczej i świadczeń społecznych.

W ramach przygotowań do bezumownego opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię w budżecie państwa na 2019 r. utworzono rezerwę na pokrycie ewentualnego wzrostu polskiej składki członkowskiej w wysokości 1 mld 50 mln zł na wypadek ewentualnej luki w budżecie UE po brexicie.