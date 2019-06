- Pomoc rodzinom, m.in. w ramach programu Rodzina 500+, to nasz podstawowy cel - powiedział premier Mateusz Morawiecki, który w sobotę odwiedził miejscowość Mrocza w woj. kujawsko-pomorskim. - To racja bytu i racja stanu państwa polskiego - ocenił szef rządu.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki /REUTERS/Lisi Niesner /Agencja FORUM

"Pierwszą myśl chcę przekazać prostą: mamy wprawdzie ten znaczek - symbol 500+, ale nie zapominajmy o pełnej nazwie całego tego programu. Program nazywa się Rodzina 500+ - to jest dla rodzin, program, który ma budować polskie rodziny. Państwo polskie ma stać przede wszystkim do polskich rodzin otwarte, (ma być) przyjazne i pomagać im. To jest nasz podstawowy cel. To jest racja bytu i racja stanu państwa polskiego" - powiedział Morawiecki.

Reklama

"Dla rządu polskiego ten program jest najważniejszym programem w naszej polityce społecznej, naszej polityce gospodarczej" - podkreślał premier podczas pikniku.

Jak dodał, rząd stara się łączyć gospodarkę i społeczeństwo, gdyż - jak wskazał - to nie są dwa rozbieżne byty, dwa różne wymiary naszego życia. "Gospodarka jest po to, aby społeczeństwo się jak najlepiej rozwijało. Nie chcemy Polski wyludnionej, smutnej, biednej, niemogącej związać końca z końcem, od 1-go do 1-go" - mówił.

"Chcemy żeby polskie rodziny, niezależnie od tego, kto ma jakie poglądy, światopoglądy, żeby Polska po prostu rozwijała się ludnościowo i co do zasobności" - dodał szef rządu.

Premier zaznaczył, że wszystkie wprowadzane przez rząd programy mają służyć temu, by "polska młodzież, dzieci, były w takich warunkach wychowywane, kształcone, by start w życie był jak najlepszy".

Przypomniał, że gdy PiS odziedziczał finanse publiczne po poprzednikach, "musieliśmy wygrać bitwy z mafią vatowską, z przestępcami podatkowymi". "Te pieniądze nie wzięły się nieba, one się wzięły z ciężkiej pracy" - podkreślił.

Głos szefowej MRPiPS

"Rząd Zjednoczonej Prawicy od samego początku stawiał na dobro rodziny, bo Polska silna jest tylko wówczas, kiedy silne są rodziny ją budujące" - powiedziała szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa, zachęcając obecne na pikniku rodziny do jak najszybszego składania wniosków w programie Rodzina 500+.

"Żebyście państwo już nawet w nocy z 30 (czerwca) na 1 (lipca) składali swoje wnioski o 500+. Proszę pamiętać, że również dla jedynaków. Oboje z panem premierem będziemy czekać na wasze pierwsze wnioski i będziemy je sprawnie realizować, żebyście państwo jak najszybciej te pieniądze otrzymali" - zapewniła Borys-Szopa, dodając też, że w Mroczy rozpoczyna się "wielka akcja 500 z drugim plusem".

"Jednym z najlepszych akcentów tego rządu jest inwestycja w rodzinę, bo wy rodzice i dziadkowie wiecie najlepiej, jak pieniądze przekazane na wasze konto spożytkować - najlepiej dla swoich pociech" - dodała.