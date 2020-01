W najbliższych kilku latach w Europie nie będzie większego placu budowy dróg, kolei, lotnisk niż Polska - przekonywał premier Mateusz Morawiecki w Tokio podczas spotkania z przedsiębiorcami. Wiceszef ministerstwa infrastruktury Japonii zapewniał, że jego kraj będzie współpracował w realizowaniu CPK.

Podczas drugiej sesji rozmów z przedsiębiorcami, zorganizowanej przez PAIH i poświęconej infrastrukturze, szef polskiego rządu podkreślał, że Polska jest w fazie ogromnych inwestycji infrastrukturalnych. "W najbliższych kilku latach w Europie nie będzie większego placu budowy dróg kolei lotnisk, Centralny Port Komunikacyjny, który budujemy, niż Polska" - mówił Morawiecki.

"Obok istniejących w Europie połączeń, które - można umownie powiedzieć - są skonstruowane na osi Wschód-Zachód, budujemy teraz połączenia Północ-Południe. Te projekty mają pełne wsparcie rządu polskiego i pełne wsparcie UE" - dodał.

Podkreślił, że na projekty drogowe w ciągu kilku lat przeznaczone zostanie ok. 40 mld dolarów, a kolejowe ok. 20-25 mld dolarów.

Z kolei wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała podkreślał, że CPK cieszy się wsparciem rządu i określił go jako szansę na współpracę polsko-japońską. Wśród głównych obszarów możliwych inwestycji wymienił lotnisko, kolej dojeżdżającą do CPK oraz inwestycje ulokowane wokół CPK. "Polska może wiele skorzystać na współpracy z Japonią - to najwyższe, najnowocześniejsze technologie, wiedza w zakresie organizacji i zarządzania, ale Polska ma też bardzo wiele do zaoferowania stronie japońskiej - możliwości robienia biznesu na skalę, której chyba żaden inny kraj europejski nie może w tej chwili zaoferować" - przekonywał Horała.

Wiceszef ministerstwa ziemi, infrastruktury, transportu i turystyki Japonii Naoki Fujii mówił o japońskich doświadczeniach w zakresie budowy lotnisk czy infrastruktury kolejowej. Przekonywał, że Polska jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, a Japonia jest zainteresowana inwestycjami infrastrukturalnymi w Polsce. "Będziemy współpracować z Polską w realizowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego" - mówił Fujii.