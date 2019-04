Premier o szczegółach trzynastej emerytury

"Chcemy zadbać o tych, którzy pracowali przez długie lata na rzecz naszego dzisiaj" – powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki podczas pierwszego czytania projektu świadczenia "Emerytura plus". Podkreślił, że jest ono realnym i sprawiedliwym wsparciem dla seniorów. Projekt przewiduje, że w 2019 r. emeryci i renciści otrzymają jednorazowo 1100 zł brutto (ok. 888 zł netto).

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki przemawia podczas posiedzenia Sejmu / Tomasz Gzell /PAP

W trakcie pierwszego czytania głos zabrał premier Mateusz Morawiecki.



Premier podkreślił, że w 2019 r. seniorzy otrzymają trzy "wzmocnienia finansowe". Wskazał, że są to: kwotowa waloryzacja emerytur, świadczenie "Emerytura plus" i obniżony PIT.

"To jest nasze wielkie dziękuję dla emerytów, dla wszystkich seniorów" - podkreślił premier.

"Chcemy dbać o nasze dzisiaj. Nasze programy rozwojowe, gospodarcze, uszczelnianie systemu podatkowego, skuteczne działanie w obszarze finansów publicznych. To są działania na rzecz jutra, na rzecz tego, żeby Polska się lepiej rozwijała. Ale chcemy też zadbać o tych, którzy pracowali przez długie lata na rzecz naszego tu i teraz, na rzecz naszego dzisiaj. I to są nasi wspaniali emeryci, nasi seniorzy, nasze babcie, dziadkowie, nasze mamy, nasi ojcowie" - powiedział premier.

"To oni odbudowywali Polskę po II wojnie światowej, to oni wystawali w tych socjalistycznych, komunistycznych kolejkach za masłem, za chlebem, oni wreszcie potem przez plan Balcerowicza, przez liberałów zostali zmarginalizowani w latach III Rzeczypospolitej. To im należy się wsparcie i to wsparcie dzisiaj w postaci +Emerytury plus+ jest realnym, konkretnym wsparciem, wsparciem równościowym, sprawiedliwym" - podkreślił.





Szczegóły projektu

Świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

"Trzynastą emeryturę" otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia).

Większość świadczeń "Emerytura plus" zostanie wypłacona w maju. W razie zbiegu prawa do świadczeń, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie. Świadczenia nie obejmie egzekucja komornicza.

Świadczenie będzie przysługiwało ponad 9,8 mln świadczeniobiorcom (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 mld zł.

"Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych, tj. części 29 - Obrona narodowa, części 37 - Sprawiedliwość oraz części 42 - Sprawy wewnętrzne na 2019 r." - czytamy w uzasadnieniu projektu.