- Wiceprezydent USA Mike Pence powiedział mi, że Polska jest na bardzo dobrej drodze, żeby w krótkim czasie rozwiązać ten problem, żeby nie było już wiz do Stanów Zjednoczonych; sądzę, że ten problem zniknie bardzo szybko - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki oraz wiceprezydent USA Mike Pence / Tomasz Gzell /PAP

Szef rządu był pytany na konferencji w Józefowie pod Warszawą, czy liczy na to, że jeszcze przed wyborami uda się rozwiązać kwestie wiz do Stanów Zjednoczonych.

"Nie wiem, czy przed wyborami, ale dzisiaj rozmawiałem z wiceprezydentem Pence'em i rozmawialiśmy również o tym i powiedział mi, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby w krótkim czasie rozwiązać ten problem, żeby nie było już wiz do Stanów Zjednoczonych" - powiedział Morawiecki.

Jak mówił, Polska stała się "krajem dojrzałym" i rok temu zostaliśmy zakwalifikowani przez jedną z agencji ratingowych jako rynek dojrzały i państwo rozwinięte.

"W ślad za tym idą pewne zobowiązania, ale jednocześnie też pewne korzyści, a więc sądzę, że ten problem zniknie bardzo szybko" - powiedział szef rządu.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, wiceprezydent USA powiedział, że dzięki przywództwu prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy sojusz Stanów Zjednoczonych i Polski jest silniejszy niż kiedykolwiek. "Cieszę się, że mogę donieść, że Polska zbliża się do spełnienia kryteriów objęcia programem ruchu bezwizowego. Jak dziś mówiłem, kiedy zakończy się ten proces, jesteśmy gotowi bardzo szybko objąć Polskę tym programem" - powiedział Pence.

Później został dopytany, kiedy dokładnie można się spodziewać zniesienia wiz dla Polaków. Pence powtórzył, że Polska zbliża się już do wymaganego amerykańskim prawem progu 3 proc. odmów wizowych. "Jeśli Polska spadnie poniżej tego poziomu, to ten (wymóg) będzie spełniony. Zakładając, że będziemy mogli do końca miesiąca to potwierdzić oficjalnie, to w każdej chwili zaraz potem Sekretarz Stanu będzie mógł włączyć Polskę do programu bezwizowego" - powiedział wiceprezydent USA.