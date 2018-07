Premier o wyczynie na K2: To kolejny polski wpis w dziejach światowego himalaizmu

Zdobycie przez Andrzeja Bargiela szczytu K2 i zjazd z niego na nartach, to kolejny polski wpis na kartach historii światowego himalaizmu, obok m.in. pierwszych wejść zimowych na 10 z14 ośmiotysięczników - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Andrzej Bargiel na K2 /Marek Ogień /materiały prasowe

"Dzisiaj cały świat z zapartym tchem śledził dokonania Andrzeja Bargiela, który jako pierwszy zjechał z K2 na nartach. To kolejny polski wpis na kartach historii światowego himalaizmu obok m.in. pierwszych wejść zimowych na 10z14 ośmiotysięczników #PolakPotrafi" - napisał premier na Twitterze.

Andrzej Bargiel zdobył w niedzielę rano szczyt K2 (8611 m) i jako pierwszy na świecie zjechał na nartach do podstawy góry. To czwarty ośmiotysięcznik w karierze 30-letniego zakopiańczyka, z wierzchołka którego powrócił do bazy w ten sposób.

Wcześniej takiego wyczynu dokonał w 2013 roku zjeżdżając z Sziszapangmy (8013 m), w kolejnym roku z Manaslu (8156 m), a w 2015 z Broad Peak (8051 m).

Bargiel przyznał, że nie rezygnuje także z celu, jaki obrał sobie w ramach tego projektu - wejścia jesienią na Mount Everest (8848 m) i zjazdu na nartach do bazy.