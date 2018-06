Premier: Otwieramy możliwości dla 2,5 mln obywateli Polski

"Mam nadzieję, że nasze prace wkrótce doprowadzą do przyjęcia przez parlament ustawy o zamianie użytkowania wieczystego na pełną własność. Otwieramy taką możliwość dla 2,5 mln obywateli Polski" - poinformował w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Darek Delmanowicz /PAP/EPA

"Chciałem dzisiaj przedstawić, czy tak bardzo symbolicznie zainicjować, nasze starania, nasze prace, które wkrótce mam nadzieję już doprowadzą do przyjęcia przez parlament ustawy o zamianie użytkowania wieczystego na pełną własność" - poinformował premier na konferencji prasowej w Rzeszowie.

Reklama

Jak wskazał, jest to "krok w kierunku uwłaszczenia Polaków na ich mieszkaniach, które bardzo często muszą podlegać różnym porządkom związanym z samorządami". Morawiecki zauważył, że samorządy do tej pory miały "bardzo dużą swobodę" w określenia m.in. opłat. "Czasami te opłaty przyrastały o kilkadziesiąt procent, a rekordowo to nawet o kilkaset procent w ciągu roku. Mieszkańcy nie mogli za bardzo temu zaradzić" - zaznaczył.

"Dlatego zaproponowaliśmy nowe rozwiązania" - mówił Morawiecki. "My poprzez nasze prace w ostatnim roku wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom ludzi i dla 2,5 mln obywateli Polski tworzymy zupełnie nowe możliwości - właśnie otwieramy możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, w sposób taki, żeby nie było konieczności płacenia przez kolejne 60, 70 lat, w niektórych przypadkach corocznej opłaty wnoszonej do samorządu, tylko, żeby w ciągu albo najbliższych 20 lat spłacić tę opłatę zamiany na własność, albo zrobić to jednorazowo w ciągu roku, czy w drugim, czy w trzecim roku" - oświadczył premier.

Jak dodał, rząd chce zaproponować również bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa. "Ta bonifikata jest nawet w wysokości do 60 proc., a w jednostkach samorządu terytorialnego - czyli gminy, miasta na prawach powiatu - zachęcamy, żeby te bonifikaty były takie, a może nawet jeszcze wyższe" - podkreślił premier.

Anna Tustanowska