"Polska jako główna, najwięcej cierpiąca ofiara w czasie II wojny światowej, nie będzie płacić nikomu żadnych odszkodowań. Nie ma na to naszej zgody" - mówił w poniedziałek w Gorzowie Wielkopolskim premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji regionalnej PiS w Gorzowie Wielkopolskim / Lech Muszyński /PAP

"Podjęliśmy się naprawy życia w wymiarze polityki zagranicznej i tutaj chcę z cała mocą podkreślić dwie rzeczy, obie dość głośne ostatnio. Jedna oczywiście o wymiarze strategicznym i historycznie kluczowym dla Polski - otóż mimo różnych wezwań z różnych stron, wewnątrz Polski, spoza Polski przede wszystkim, chcę z całą mocą podkreślić: Polska jako główna, najwięcej cierpiąca ofiara w czasie II wojny światowej, nie będzie płacić nikomu żadnych odszkodowań. Nie ma na to naszej zgody" - powiedział premier na poniedziałkowym spotkaniu.

Morawiecki podkreślił, że Polacy ponieśli gigantyczną ofiarę za wolność całej Europy i to im należą się odszkodowania a nie innym. Zapewniał, że nie będzie zgody na fałszywą politykę historyczną.

Premier nawiązał również do niedawnego ataku na ambasadora Polski w Izraelu Marka Magierowskiego i przypomniał, że jego rząd potępił ten atak.

"Jak postąpili nasi konkurenci polityczni? Ja przecierałem oczy ze zdumienia (...) bo dwudziestu kilku ambasadorów z czasów Platformy Obywatelskiej i SLD potępiło nas za potępienie tego ataku (...) To znaczy, jak na tym ma polegać i tak, na tym polegała polityka historyczna naszych poprzedników, że uszy po sobie i nie domagać się prawdy historycznej, jak na tym polegała polityka gospodarcza - poklepać po plecach, czy dać się poklepać po plecach i nie walczyć o swoje, nie mówić głośno prawdy, nie domagać się uznania naszych racji, to wiemy jak mizerne były tego rezultaty. Prawo i Sprawiedliwość będzie walczyło o prawdę historyczną i o nasze interesy w Brukseli" - powiedział premier.

Dodał, że ta walka wymaga najlepszych kandydatów do Parlamentu Europejskiego, a takich - jak przekonywał - PiS ma w okręgu zachodniopomorsko-lubuskim (nr 13). Liderem tej listy jest szef MSWiA Joachim Brudziński, kandyduje z niej również m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

"Wiemy dzisiaj doskonale, że równowaga społeczna, sprawiedliwość społeczna są ważnymi elementami całego życia, również gospodarczego. A więc wielka naprawa pewnych błędów w obszarze polityki społecznej się zaczęła" - powiedział premier na konwencji PiS w Gorzowie Wielkopolskim.

"W czerwcu będzie ustawa"

Nawiązał również do sytuacji osób niepełnosprawnych i zapowiadanej pomocy dla tej grupy.

"Wczoraj po podliczeniu różnych naszych możliwości budżetowych zaproponowaliśmy to, czego środowiska osób z niepełnosprawnościami mocno się domagały i chcemy, żeby to było zaspokojone już wkrótce. W czerwcu będzie ustawa i w najbliższym czasie będzie to już projekt zrealizowany. Będziemy mogli te środki przekazywać, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości chce dbać o wszystkie grupy społeczne" - powiedział Morawiecki.

W niedzielę w Krakowie premier mówił, że rząd chce przeznaczyć pieniądze m.in. z Funduszu Solidarnościowego na comiesięczny, stały dodatek dla osób, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności. Jak wówczas zaznaczył, będzie to najprawdopodobniej 500 zł miesięcznie i będzie dotyczyło osób powyżej 18. roku życia.

Podczas poniedziałkowego spotkania w Gorzowie Wielkopolskim z udziałem premiera zaprezentowano listę kandydatów PiS do europarlamentu w okręgu nr 13 tworzonym przez województwa zachodniopomorskie i lubuskie. Jej liderem jest szef MSWiA Joachim Brudziński. Na konwencji byli również pozostali kandydaci z tego okręgu, a wśród nich minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska - która zajmuje trzecie miejsce na tej liście.