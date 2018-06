Premier: Polska popiera Macedonię w staraniach o członkostwo w UE oraz NATO

"Polska popiera Macedonię w staraniach o członkostwo w UE oraz NATO" - oświadczył w czwartek premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji z premierem Republiki Macedonii Zoranem Zaewem. "Mam nadzieję, że ta integracja zadzieje się szybko"- mówił.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki i premier Macedonii Zoran Zaew podczas wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu w KPRM w Warszawie /Jacek Turczyk /PAP

Morawiecki podkreślił, że w tym roku obchodzimy 25-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Macedonią. "Pogratulowałem panu premierowi zakończenia tego długo trwającego sporu z Grecją o nazwę państwa. To na pewno nie był łatwy proces, ale otwiera teraz możliwości integracji Macedonii na przykład z NATO" - powiedział premier.

Złożył też szefowi macedońskiego rządu gratulacje z okazji wyrażonej przez państwa członkowskie UE zgody na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych do Wspólnoty. "Polska popiera Macedonię w bardzo wielu aspiracjach i staraniach Macedonii również o członkostwo w NATO. Mam nadzieję, że to się zadzieje szybko i będzie wzmacniało wymiar bezpieczeństwa w tej części Europy, na Bałkanach" - podkreślił Morawiecki.

"Rozmawialiśmy również z panem premierem Zoranem Zaewem o tematach bilateralnej współpracy. Jest bezpośrednie połączenie z bardzo dużym obłożeniem pasażerskim pomiędzy Warszawą a Skopje. Bardzo się cieszymy w tego powodu, bo to pokazuje, jak dobrze rozwijają się nasze relacje handlowe, inwestycyjne, czy turystyczne" - zauważył.

Innym tematem rozmów premierów była współpraca przemysłów obronnych Polski i Macedonii. "Jest duże zainteresowanie ze strony Macedonii zakupem rosomaków, czy modernizacją sprzętu artyleryjskiego, czołgów, a również w obszarze techniki radarowej. Polska ma do zaoferowania sprzęt bardzo wysokiej jakości po przystępnych cenach" - dodał szef polskiego rządu.

"Polska i Macedonia są sojusznikami w bardzo wielu wymiarach"

"Polska pomaga Macedonii w tym, co robi w zakresie migracji. Armie obu krajów współpracują w Afganistanie. Widać, że jesteśmy sojusznikami w bardzo wielu wymiarach" - mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefem macedońskiego rządu Zoranem Zaewem.

Morawiecki zwracał uwagę podczas czwartkowej konferencji prasowej na rolę Macedonii w rozwiązywaniu problemu związanego z napływem uchodźców do Europy. "To, co Macedonia (...) robi w zakresie migracji, w zakresie uchodźców, jest bardzo ważne" - podkreślił.

Przypomniał, że Polska wysłała do tego kraju funkcjonariuszy polskiej straży granicznej, by pomóc w rozwiązaniu tej kwestii.

Jak relacjonował Morawiecki, rozmowa z szefem macedońskiego rządu dotyczyła też konieczności rozwijania infrastruktury między krajami Trójmorza. "Wspomniałem panu premierowi (Macedonii) o Via Carpatia, o naszym wielkim projekcie infrastrukturalnym w kontekście Trójmorza, w kontekście połączenia Europy Północnej z Południową, co z całą pewnością wesprze wymianę gospodarczą, wymianę handlową, inwestycje w naszym regionie" - mówił polski premier.

Ocenił, że połączenia komunikacyjne są bardzo ważne dla rozwijania obustronnych relacji.

Szef rządu podkreślił też, że armie obu krajów "blisko współpracują" ze sobą w Afganistanie. "Widać, że już jesteśmy sojusznikami w bardzo wielu wymiarach" - oświadczył.