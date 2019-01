Premier spokojny o stan gospodarki

"Europie nie grozi poważny kryzys gospodarczy" - powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla CNBC. Premier jest też spokojny o polską gospodarkę. Jego zdaniem jest za wcześnie, byśmy mogli wejść do strefy euro – najpierw płace Polaków muszą się zrównać z zarobkami mieszkańców Europy Zachodniej.

Zdaniem premiera Polska jest jedną z najmocniejszych gospodarek w Europie, co potwierdza 5-procentowy wzrost PKB przez pięć kolejnych kwartałów. Pozytywnie ocenia również politykę monetarną i fiskalną, wskazując na relatywnie niskie podatki i niski dług publiczny. Podkreślił, że dzięki dialogowi społecznemu udało się zwiększyć płacę minimalną. Osiągane wskaźniki pozwalają czuć się bezpiecznym w 2019 r.

Mateusz Morawiecki pytany o perspektywy gospodarki europejskiej, wyraził optymizm. Nie podziela on poglądu, jakoby Eurogrupę czekał poważny kryzys. Zapewnił jednocześnie, że ufa mechanizmom Europejskiego Banku Centralnego.

Optymistyczne są też prognozy premiera co do przyszłości wolnego handlu. Jest on przekonany, że protekcjonizm będzie musiał ustąpić miejsca wolnemu rynkowi i wolnemu handlowi, choć jednocześnie podkreślił, że handel międzynarodowy musi być też sprawiedliwy.

Według premiera, nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, by przyjmować wspólną walutę. Mateusz Morawiecki stoi na stanowisku, że najpierw pracownicy w Polsce muszą zacząć zarabiać podobnie jak mieszkańcy krajów rozwiniętych w Europie Zachodniej.

Premier przekonywał, że Polska stawia na dekarbonizację i osiągnie swoje cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla i produkcji energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r.

W kontekście ostatnich zawirowań wokół Narodowego Banku Polskiego premier podkreślił, że nie można rzucać oskarżeń przed zapoznaniem się z faktami. Dodał, że ani rząd, ani parlament nie będą wywierać wpływu na niezależne instytucje finansowe jakimi są NBP i RPP.

Premier pytany był również o kwestie związane z bezpieczeństwem. Wyraził zadowolenie, że liczba żołnierzy NATO w Polsce znacząco wzrosła w ostatnich latach. Wciąż trwają rozmowy z Pentagonem na temat wzmocnienia wojsk amerykańskich w Polsce. Morawiecki wierzy, że amerykańska baza wojskowa w Polsce będzie ukoronowaniem współpracy polsko-amerykańskiej, ale dodał, że droga do jej ustanowienia jest jeszcze daleka.

Morawiecki zwrócił uwagę na zagrożenie, jakie niesie budowa Nord Stream 2 dla regionu i Ukrainy, podkreślając przy tym, jak nierówno traktowane są państwa Unii. Przypomniał w tym kontekście kwestię South Stream i zdecydowany sprzeciw jakie wyraziły wobec niego państwa UE. Premier zauważył, że podobnych protestów nie budzi budowa Nord Stream 2.

Zapytany o zbliżający się Brexit, Premier podkreślił, że ,,Polska od zawsze opowiadała się za rozwiązaniem tego problemu w oparciu o kompromis osiągnięty między Wielką Brytanią a Unią Europejską". Zaznaczył, że niezależnie od wyników głosowania w brytyjskim parlamencie, polski rząd będzie wspierał oraz chronił interesy polskich obywateli mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Podczas ostatnich konsultacji międzyrządowych, które odbyły się w listopadzie ubiegłego roku w Londynie, Premier Teresa May, zapewniła stronę polską o gotowości kontynuowania ożywionej współpracy gospodarczej między naszymi krajami.

Pytany o toczące się rozmowy z Komisją Europejską, premier odpowiedział, że ,,konflikt z Brukselą podlega ciągłemu procesowi upolitycznienia". Dodał, że wielu brukselskich urzędników chce narzucić własną wizję współpracy centralnych urzędów UE i poszczególnych krajów członkowskich. Mateusz Morawiecki podkreślił, że w ostatnich miesiącach, w wyniku rozmów i negocjacji z Komisją, Polska poszła na kompromis, wprowadzając wiele zmian do polskiego porządku prawnego.

Premier zaznaczył, że Polska jest demokratycznym krajem i przestrzega zasady praworządności. Zapewnił, że zgromadzenia i demonstracje nie są w żaden sposób tłumione i każdy może wyrażać swoje poglądy na ulicy.



