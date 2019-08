"Powstańcy warszawscy są na pierwszym miejscu w panteonie naszych wszystkich bohaterów" - mówił w czwartek w 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego premier Mateusz Morawiecki. "Jesteśmy winni im nie tylko pamięć, jesteśmy winni im wdzięczność" - podkreślił.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów w Warszawie /Paweł Supernak /PAP

Premier przypomniał słowa popularnej piosenki powstańczej "Warszawskie dzieci".

"'Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, / Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!'. I dawali krew, oddawali życie chłopcy i dziewczęta tamtych pamiętnych dni, tamtych strasznych lat" - powiedział premier.

Podkreślił, że jesteśmy winni powstańcom nie tylko pamięć, ale również wdzięczność.

"Bronili wtedy człowieczeństwa, bronili nie tylko szans na przetrwanie, nie tylko honoru i walczyli nie tylko o przyszłość narodu. Walczyli o elementarne zasady, wartości, takie jak miłość do ojczyzny, wierność, honor, prawda. I dlatego są dzisiaj powstańcy warszawscy dla nas na pierwszym miejscu w panteonie naszych wszystkich bohaterów" - powiedział premier.

Dodał, że "nie byłoby wolnej Polski bez tamtej hardej postawy, bez walki z bestią, z bestią niemiecką, bestią, która wbiła kły w Warszawę, wbiła kły w Polskę".

"To nie była zwyczajna walka. To była walka o przyszłość nie tylko Polski - o przyszłość świata. Można spokojnie powiedzieć, że powstańcy warszawscy walczyli o lepszą Polskę, o to, żeby Polska w ogóle była, żeby mogła istnieć, ale walczyli również o lepszy świat. Dlatego cały świat winien jest pamięć po ostatnie dni powstańcom Warszawy, tamtemu wielkiemu zrywowi, który miał miejsce latem w 1944 roku" - powiedział Morawiecki.

"My pamiętamy i nie tylko pamiętamy: w oparciu o tamte czyny, tamtą walkę budujemy naszą przyszłość, budujemy dzisiaj przyszłość Polski. Oni w ten sposób zwyciężyli" - dodał.

Wcześniej premier złożył kwiaty pod dzwonem dowódcy powstania gen. bryg. Antoniego Chruściela "Montera" oraz pod tablicą poświęconą byłemu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, znajdującymi się na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego.