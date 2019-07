Premier w Sierakowicach: Wszystkim gminom tego życzę

- Wszystkim gminom życzę tak wysokiego przyrostu naturalnego, jak w gminie Sierakowice, z najwyższym przyrostem naturalnym w Polsce - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami w Stężycy w powiecie kartuskim.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki uczestniczy w Pikniku Rodzinnym #DobryCzasPL /Michał Gadomski /PAP

Premier Morawiecki bierze udział w pikniku rodzinnym pod hasłem "Dobry czas dla Polski", który zorganizowano w Nadraduńskim Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym w Stężycy w powiecie kartuskim (Pomorskie).

Premier przyznał, że od towarzyszącego mu posła Marcina Horały dowiedział się, że "niedaleko, w Sierakowicach jest ta gmina polska, gdzie jest najwyższy przyrost naturalny". "Tego życzymy wszystkim gminom w Polsce. Chyba w Stężycy nie może być za bardzo inaczej, też chyba jest dobrze, jeśli chodzi o przyrost naturalny. Ale też słyszałem, że tam w tamtej gminie jest bardzo wspaniała przedsiębiorczość, że jest bardzo wielu przedsiębiorców. Tutaj zresztą też" - powiedział.

"Właśnie widzę, że Kaszuby, te ziemie, powiat kartuski, nieopodal na południe jest powiat kościerski, to ziemie przedsiębiorczości, ale też bardzo atrakcyjne ziemie pod względem turystycznym. Nawet to centrum rekreacyjne, przepiękne centrum. Bardzo się cieszę, że łączycie przedsiębiorczość właśnie z tradycją, z kulturą kaszubską, ale z kulturą polską, której Kaszuby są częścią, są nieodłączną częścią. Bardzo za to dziękuję" - powiedział premier.

Politycy PiS zainaugurowali objazd po kraju w połowie lipca, podczas pikniku w gminie Gózd na Mazowszu, w którym uczestniczył prezes partii Jarosław Kaczyński. Wcześniej szef PiS zaprezentował "jedynki" list partii w najbliższych wyborach do Sejmu. Kaczyński będzie na czele listy w okręgu warszawskim, premier Morawiecki będzie otwierał listę w Katowicach. W okręgu podwarszawskim "jedynką" został szef MON Mariusz Błaszczak, wicepremier Jacek Sasin w Chełmie, wicepremier i szef resortu kultury Piotr Gliński w Łodzi, a szef KPRM Michał Dworczyk w Wałbrzychu.

Jak wynika z wypowiedzi polityków PiS, w przyszłym tygodniu powinny zostać zaprezentowane kompletne listy kandydatów na jesienne wybory parlamentarne.