Rząd proponuje "okrągły stół" edukacyjny w czterech obszarach: uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji i "nowoczesna szkoła". Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że "okrągły stół" miałby się odbyć w piątek 26 kwietnia na Stadionie Narodowym. Prezes ZNP Sławomir Broniarz twierdzi, że proponowana przez premiera data to o dwa dni za późno. Zapewnił jednocześnie, że związek stawi się na obradach.

Zdjęcie Prezes ZNP Sławomir Broniarz / Tomasz Gzell /PAP

Premier poinformował, że rząd proponuje "okrągły stół" edukacyjny w czterech obszarach. "Pierwszy to uczniowie, drugi - nauczyciele, trzeci - jakość edukacji i jakość kształcenia i czwarty umownie, roboczo nazwany - nowoczesna szkoła, czyli odpowiadająca wymogom drugiej a za chwilę trzeciej dekady XXI wieku" - powiedział Mateusz Morawiecki.

"Chciałbym, żeby w wyniku okrągłego stołu wszyscy byli wygrani, żeby to było takie win-win, wygrany-wygrany. Żeby nie było tak, że strona rządowa, nauczyciele, związkowcy, czy ktoś inny w jakiś sposób triumfuje. Nam chodzi o jakość polskiej edukacji na lata do przodu" - podkreślił szef rządu.

Na obrady premier Morawiecki zaprosił także opozycję. Jednocześnie zaapelował o przerwanie protestu nauczycieli.

"Apeluję do opozycji, aby jutro czy dzisiaj zaapelowała do pana Broniarza, bo mają dobre, bliskie kontakty, w kontekście tego upolitycznienia, żeby zawiesić, przerwać ten protest, bo on nie służy poprawie jakości naszego szkolnictwa" - powiedział.

Premier zaapelował także do rad pedagogicznych, aby zaklasyfikowały maturzystów do matur. Podziękował osobom, które przyczyniły się do tego, że egzaminy gimnazjalne i w szkołach podstawowych odbyły się bez przeszkód.

"Bardzo obawialiśmy się tego - mam na myśli całą Polskę, rodziców, uczniów - co to będzie w szkołach, w których rzeczywiście ten protest był zaogniony uda się zorganizować te egzaminy. A więc udało się zorganizować te egzaminy, również dzięki wolontariuszom, osobom, które pomagały w organizacji" - mówił szef rządu.

Jak dodał, to że do tych egzaminów "bez większych zakłóceń" doszło zawdzięczamy dobrej organizacji.

Broniarz o propozycji "okrągłego stołu": Data o dwa dni spóźniona

Prezes ZNP Sławomir Broniarz twierdzi, że proponowana przez premiera data "okrągłego stołu" jest o co najmniej 2 dni spóźniona, przede wszystkim ze względu na koniec roku szkolnego maturzystów. "Wyznaczając ten termin premier popisał się wobec nich wyjątkowym taktem. Ma wyczucie chwili niebywałe" - ironizował szef ZNP.

Zaprzeczył też, by strajkujący związkowcy mogli ponieść winę za ewentualne problemy z egzaminami dojrzałości. "Wina jest po stronie rządu, który od stycznia wiedział o strajku i nic z tym nie zrobił" - dodał Broniarz.

Mimo to związek - jak zapewnił - stawi się na obradach, licząc, że weźmie w nich udział Mateusz Morawicki. ZNP będzie też naciskać na to, by uczestnikiem rozmów był prezydent Andrzej Duda. "Czekamy również na przesłanie tematyki obrad" - mówił szef związku.