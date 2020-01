Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, czy sądy mogą stwierdzać nieważność postępowań w oparciu o ocenę prawidłowości procedury wyłaniania kandydatów na sędziów przeprowadzanej przez KRS.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Jacek Dominski/ /Reporter

W ubiegłym tygodniu premier zapowiedział złożenie do TK wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów prawa, które zostały zastosowane do wydania uchwały trzech izb Sądu Najwyższego. Premier ocenił wówczas, że uchwała SN to akt, który może "doprowadzić do destabilizacji porządku prawnego".

Reklama

"Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego w czwartek został złożony wniosek do TK. Jest on przejawem troski o to, aby zachować stabilność systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce i jest komplementarny do wniosku prezydenta Andrzeja Dudy" - powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Müller.

Jak dodał, "wniosek ma rozstrzygnąć kwestię tego, czy SN w ogóle miał kompetencje do tego, aby podważać w swojej uchwale status sędziów, bo został wykorzystany do tego przepis, który dotyczy wyłączania sędziów w konkretnych składach orzekających".

"W związku z tym Prezes Rady Ministrów uznał, że jest to niezgodne z postanowieniami konstytucji i dlatego też skierował wniosek do TK, który taką sprawę powinien rozstrzygnąć" - dodał Müller.