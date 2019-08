Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski złożył w poniedziałek rezygnację. W oświadczeniu zamieszczonym na stronie NIK Kwiatkowski napisał, że powodem jest jego decyzja o starcie w wyborach parlamentarnych. Zwrócił też uwagę, że jego 6-letnia kadencja dobiega końca.

Zdjęcie Krzysztof Kwiatkowski /Lukasz Szelag /Reporter

Jak podkreślił w oświadczeniu Kwiatkowski, przez cały czas jego kadencji NIK była instytucją, która prezentowała bezstronne, apolityczne, "ale przede wszystkim rzetelne i wiarygodne raporty z kontroli, niezależnie od tego, kto w danym czasie tworzył rząd".

"Chcąc zachować wartość apolityczności tej instytucji, a po podjęciu przeze mnie decyzji o starcie w wyborach parlamentarnych, składam rezygnację z pełnionej funkcji" - napisał Kwiatkowski. Jak dodał, rezygnację w poniedziałek wysłał do marszałka Sejmu wraz z informacją, że do czasu wyboru nowego prezesa, jego obowiązki będzie pełnił wyznaczony wiceprezes.

Decyzja o starcie w wyborach

Jak podkreślił szef NIK na antenie TVN24, rezygnacja, którą złożył w poniedziałek, formalnie wejdzie w życie w najbliższą środę. "Do momentu wyboru nowego prezesa NIK-u będzie mnie zastępował wyznaczony wiceprezes NIK" - wyjaśnił.

Dopytywany, czy w wyborach parlamentarnych będzie startował do Senatu, Kwiatkowski zapowiedział, że swoją kandydaturę ogłosi w środę w swojej rodzinnej Łodzi. "Po tej decyzji, którą ogłoszę, będę odbywał liczne spotkania w mieszkańcami, żeby przedstawić również program rozwoju Łodzi, z którym będę startował w wyborach" - poinformował.

Kwiatkowski zaznaczył, że rezygnację złożył osobiście. "Uważam, że z uwagi na to, że prezesa NIK wybiera Sejm, absolutnie trzeba dochować pewnych standardów, pewnych zasad i w związku z tym rezygnację złożyłem osobiście na ręce pani marszałek Sejmu" - powiedział Kwiatkowski.

Pytany, ile będzie trwał wakat na tym stanowisku, zakładając, że nowego prezesa NIK uda się wybrać na najbliższych posiedzeniu Sejmu, Kwiatkowski odparł, że dopóki Sejm nie wybierze jego następcy, formalnie będzie jeszcze prezesem Izby.

"W związku z tymi planami, które mam, udaję się na urlop, bo uważam, że tylko w taki sposób nie dojdzie do kolizji między apolitycznością urzędu, który reprezentuję. I żeby nie było żadnych wątpliwości, co do bezstronności różnych informacji, które NIK będzie najbliższym czasie przedstawiał a moimi planami - stąd właśnie decyzja o złożeniu rezygnacji na ręce pani marszałek" - powiedział Kwiatkowski.