- Chcemy w całej Polsce osiągnąć europejski poziom życia - oświadczył w niedzielę w Białymstoku prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Dążymy do tego, żeby Polska była wspólnotą równych szans - dodał.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński przemawia podczas konwencji regionalnej PiS w Białymstoku /Artur Reszko /PAP

"Wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która konsekwentnie dąży do tego, by nasz kraj, nasza ojczyzna (...) doścignęła Unię Europejską - przeciętną UE, a później przeciętną tych krajów bogatszych od nas na Zachodzie od naszych granic - jeżeli chodzi o poziom rozwoju gospodarczego i poziom życia" - mówił Kaczyński podczas regionalnej konwencji wyborczej PiS.

Jak wskazał, "europejskość to jest poziom życia". "Chcemy go osiągnąć - chcę to mocno podkreślić - w całej Polsce, a nie tylko w niektórych jej częściach" - oświadczył prezes PiS.

Kaczyński podkreślił, że koncepcją i ideą jego ugrupowania jest zrównoważony rozwój. "Chcemy tego rozwoju nie dlatego, że jesteśmy przedstawicielami jakiejś ideologii, chcemy po prostu jako Polacy. Polska, naród polski to musi być wspólnota, ale wspólnota to musi być coś realnego, to musi być równość szans" - mówił prezes PiS.

"My tej równości chcemy i do niej dążymy" - zapewnił Kaczyński. Dodał, że PiS zawsze przeciwstawiało się koncepcji polaryzacyjno-dyfuzyjnej i rozwojowi metropolitalnemu.

Prezes PiS złożył też życzenia wielkanocne wiernym wyznania prawosławnego. "Wszystkiego najlepszego - miłych i błogosławionych świąt dla naszych braci w wierze" - podkreślił.

Apel do Polaków

"Musimy uczynić nasz naród narodem europejskim, ale jednocześnie narodem naprawdę wielkim. I jest na to szansa, tą szansą jest dobra zmiana, tą szansą jest ta droga, którą już wybraliśmy" - powiedział Kaczyński, prosząc o głosy na PiS w wyborach do europarlamentu. "Bo to jest przecież pierwsza tura tych wyborów 2019 roku, wyborów, które zdecydują o dalszym losie Polski" - podkreślił prezes PiS.

"Rozwój, równość, siła, godność czy to, co prezentują nasi przeciwnicy: likwidacja różnych instytucji, kłanianie się w pas, LGBT, i tak dalej, i tym podobnie. Ja wiem, że Polacy wybiorą tak jak trzeba" - podkreślił.

"To jest nasz program dla tej ziemi, i to jest nasz program dla Polski, program równości, program jedności narodowej, program, który ma służyć każdemu Polakowi, każdej polskiej rodzinie, który ma zapewniać to, co jest dla nas wszystkich najważniejsze to znaczy, byśmy mogli z podniesionym czołem powiedzieć: wykorzystaliśmy szansę, dogoniliśmy Europę, zlikwidowaliśmy skutki naszej nieszczęśliwej historii, w szczególności II wojny światowej" - mówił.

Prezes PiS podkreślał, że rząd chce zrównoważonego rozwoju i praw dla wszystkich. Przekonywał, że choć można powiedzieć, że o rozwiązanie metropolitalne jest łatwiejsze, ale "to drugie jest sprawiedliwsze, ale to wcale nie oznacza, że mniej efektywne". "My wyraźnie i jednoznacznie wybieramy to drugie" - oświadczył.

Zaznaczył, że ten spór na argumenty ma wymiar praktyczny dotyczący tego, jak są i będą rozdzielane środki inwestycyjne, w tym także środki europejskie. Według Kaczyńskiego, "jest jeszcze jeden spór, to jest można powiedzieć aspekt tego sporu, ważny dla całej Polski, ale przede wszystkim ważny dla tej ziemi, czyli kwestia tzw. ściany wschodniej".

"Minister b. rządu PO-PSL wyraził kiedyś w sposób bardzo dosadny, jak oni traktowali ziemie na wschód od Wisły. Ja tutaj nie mogę tego zacytować, bo nie wypada, ale (...) oni uważali, powiem to językiem parlamentarnym, że te ziemie nie mają w sumie znaczenia, nie warto ich rozwijać; my mamy w tej sprawie pogląd dokładnie odwrotny. My uważamy, że te ziemie, nie tylko powinny szybko się rozwijać, szybciej niż przeciętna w Polsce, żeby to się wyrównywało, dlatego, że to jest wymóg spójności narodowej, jedności narodowej, ale także i dlatego, że jest w nich ogromny potencjał" - podkreślał Kaczyński.

"Ja jeździłem po Polsce począwszy od 1990 r. bardzo intensywnie, można powiedzieć nieustannie zwiedzałem kraj; znam polskie drogi i szosy lepiej niż niejeden kierowca tira i patrzyłem, przyglądałem się, gdzie się szybko zmienia: otóż najszybciej zmieniło się to na Wschodzie, mówię o tych pozytywnych zmianach. To był ten potencjał, trzeba mu dawać szansę" - dodawał.

"Ziemie te cierpią na ograniczenia"

Według prezesa PiS "te ziemie cierpiały i dalej cierpią na różnego rodzaju ograniczenia, które utrudniają jego rozwój". "Naszym programem już realizowanym, na który już zostały zapewnione środki, jest radykalna zmiana tej sytuacji i to zarówno, jeśli chodzi o ziemię podlaską, część mazowieckiej (...), ale i także ziemię warmińsko-mazurskiej" - zapewnił.

"Trzeba dawać szansę i te szanse są - są budowane i będą budowane. Powiem o tej największej szansie - to jest Via Carpatia, wielka droga, wielkie przedsięwzięcie w skali europejskiej, które połączy północ i południe Europy, to jest nowa wielka oś transportowa, co za tym idzie także ekonomiczna, ale to jest także oś charakterze politycznym, to będzie także zmiana europejskiej geopolityki i ogromna szansa rozwojowa dla tej ziemi" - przekonywał prezes PiS. Według niego jej budowa była inicjatywą PiS i to dzięki tej partii będą pozyskane na ten cel środki z UE.

"Via Carpatia to wielkie przedsięwzięcie"

Kaczyński podczas wystąpienia zaznaczył, że Via Carpatia to wielka szansa dla regionu i Polski, ale to jednocześnie nie jedyna trasa, jaka powstanie.

"Ta szansa będzie wzmocniona, bardzo wzmocniona, bo będzie też Via Baltica i Rail Baltica, czyli linia kolejowa. To wszystko będzie prowadziło z czasem (...) począwszy od Estonii, a później przez Białystok, przez Warszawę na Zachód" - mówił.

"To oznacza, że ta ziemia zmieni swoją sytuację, tak jakby została wręcz przesunięta geograficznie, to będzie wielki węzeł komunikacyjny, i nie tylko komunikacyjny Europy. Tu się skrzyżują najważniejsze drogi - zarówno te dla samochodów, jak i dla kolei. To wielka, ogromna szansa rozwoju tych terenów" - dodał szef PiS.

"Wyłączenie komunikacyjne tej ziemi zostanie całkowicie zniesione" - podkreślał.

Kaczyński stwierdził też, że na ziemi podlaskiej i warmińsko-mazurskiej mamy swego rodzaju "zagłębie mleczne, produkcji mleka, jego przetwarzania, jest nawet zaplecze naukowe dla tych wszystkich działań na Uniwersytecie Olsztyńskim", które też są wielką szansą dla rozwoju regionu.

Dodał jednocześnie, że kolejną wielką szansą mogą być gospodarstwa ekologiczne, które "na tych ziemiach mogą się znakomicie rozwijać".

W tym kontekście zwrócił uwagę na swoją zapowiedź sprzed kilku tygodni dotyczącą 100 zł dopłaty do każdego tucznika i 500 zł do każdej krowy. "Te gospodarstwa mogą otrzymywać, niezależnie od dopłat do hektara, bardzo poważne środki" - zwracał uwagę szef PiS.

"Mamy tutaj do czynienia z wszelkiego rodzaju przesłankami, by ten wyścig przebiegał w ten sposób, że najszybszymi biegaczami będą ci z tej ziemi, i ten dystans wewnątrz Polski będzie się zmniejszał, a Polska będzie szybko zmniejszała dystans do UE, do przeciętnej, a później do tych najbogatszych krajów" - podkreślił Kaczyński.





Zdjęcie Mateusz Morawiecki / Adam Jastrzebowski / East News

Głos premiera

"Na Podlasiu będzie nie tylko geograficzny, ale i gospodarczy środek Europy; postaramy się, by coraz więcej środków szło na te tereny, o których III RP niesłusznie zapominała - oświadczył w niedzielę w Białymstoku premier Mateusz Morawiecki.

"Kiedyś dawno próbowano (...) - i do dzisiaj są takie próby - wyznaczania środka Europy. Takich środków Europy jest niestety kilka, ale ja najbardziej w taki jeden, który w XVIII wieku został wyznaczony i chyba na jego pamiątkę, gdzieś w Suchowoli, na ziemi Podlaskiej jest nawet obelisk" - mówił premier podczas regionalnej konwencji wyborczej PiS.

Jak stwierdził, "tu nie tylko jest i może być ten geograficzny środek Europy". "Tu może być i będzie ten gospodarczy środek Europy" - oświadczył szef rządu.

Morawiecki ocenił również, że na Podlasiu, mimo że "ziemia jest trudna", a III RP "nie stworzyła sprzyjających warunków", udało się stworzyć, m.in. potęgę mleczną i meblarską.

Zadeklarował, że rząd w ramach swoich programów, postara się, aby "coraz więcej środków szło na te tereny, o których III RP niesłusznie zapominała".

Premier złożył też życzenia wielkanocne wiernym wyznania prawosławnego. "Wszystkim braciom w wierze prawosławnej chciałbym życzyć nadziei, radości, szczęścia rodzinnego i wszystkiego, co najlepsze" - zaznaczył Morawiecki.

Kopacz: To wielki wybór

Liderka wielkopolskiej listy Koalicji Europejskiej do PE i była premier Ewa Kopacz mówiła w trakcie konwencji w Poznaniu, że "wybory 26 maja to wielki wybór; wybór składający się z naszych prostych wyborów, z odpowiedzi na proste pytania: kto powinien nas reprezentować w Europie? kto odniesie tam sukces? kto wynegocjuje dla Polski, dla Wielkopolski więcej pieniędzy i wsparcia?".

"Te wybory są też o tym, w którym kierunku podąży Unia Europejska. Jak wiele będzie znaczyła demagogia. Jak silni będą nacjonaliści i populiści. Jeżeli ich znaczenie wzrośnie, wszyscy wiemy, Europa jaką znamy, Europa spokojnej pracy i współpracy - zmieni się w Europę nieustannego niepokoju i wrzenia, waśni i kłótni, nienawiści do każdej odmienności obecności" - mówiła.

Była premier wskazała, że obecność w Parlamencie Europejskim posłów z Koalicji Europejskiej "pomoże zatrzymać ten niepokojący scenariusz". "Tymczasem posłowie Zjednoczonej Prawicy mogą najwyżej liczyć na przejściowe sojusze na rzecz wspólnego burzenia i awantur. No i zawsze mogą liczyć na życzliwość Władimira Putina - patrona europejskiej destrukcji" - dodała.

Kopacz podkreśliła, że wybory do Parlamentu Europejskiego "są też o tym, jaką rolę będzie odgrywała Polska w strukturach Unii Europejskiej. Czy nadal będzie stała w kącie, marginalizowana, bez wpływu na kierunki polityki europejskiej, czy też przeciwnie - wróci do głównego stolika?".

"Dlatego oddany w tych wyborach głos na Koalicję Europejską będzie głosem za silną Europą, Europą solidarności, współpracy, zgody i pojednania. Po 16 latach od pamiętnego referendum akcesyjnego i 15 latach członkostwa w Unii Europejskiej znów musimy opowiedzieć się, czy chcemy być właśnie w takiej Europie, czy też znaleźć się poza nią, nawet formalnie jej nie opuszczając. O tym będą te wybory" - zaznaczyła.

Była premier podkreśliła również, że "bogactwem Europy są Europejczycy; ich zdolności, zaradność i pracowitość".

"Wy mieszkańcy Wielkopolski, wiecie o tym najlepiej i to udowadniacie każdego dnia, że dobrobyt powstaje z pracy rąk i umysłu. Unia Europejska jest nie tylko organizacją wspólnego rynku - chodź tylko taką chcieliby ją widzieć nasi konkurenci. Unia Europejska to przede wszystkim wspólnota wartości. Obecność tych wartości decyduje nie tylko o tym czy Polska jest w Unii, ale też o tym czy Unia jest w Polsce. Mówię o tym dlatego, że praktyczny polexit to wypychanie Unii z Polski. Wielkopolanie to dumni obywatele, ale przede wszystkim bardzo rozsądni obywatele. Wierzę, że dokonają wielkiego, ale słusznego wyboru - postawia na Koalicję Europejską, dlatego tutaj, tak jak w całej Polsce, 26 wygramy te wybory" - mówiła Kopacz.