Prezes PiS: Oni słowa "naród" nie lubią

W sobotę odbyła się regionalna konwencja PiS w Lublinie. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki mówili m.in. o przyjęciu waluty euro.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński przemawia podczas konwencji regionalnej PiS w Lublinie /Wojciech Pacewicz /PAP

"Czasem warto zadawać takie pytania, na które odpowiedź wydaje się oczywista" - zaczął swoje wystąpienie Jarosław Kaczyński. "Czym różni się PiS od PO? Wiadomo - stosunkiem do społeczeństwa i narodu" - mówił Jarosław Kaczyński.



"Naród jest najważniejszą tkanką, o którą należy najintensywniej dbać" - powiedział Kaczyński.

"Zastanowienie się nad tym, czym kieruje się PO jest nieco bardziej skomplikowane. Nie mówię o deklaracjach, a praktyce. Jeśli spojrzeć na praktykę, to wiadomo jedno - oni słowa "naród" nie lubią" - ocenił prezes PiS.

" Dla nas słowo 'wspólnota' bardzo wiele znaczy. Musimy dbać o to, co jest emanacją narodu i warunkiem jego istnienia - polskie państwo. O jego siłę, sprawność. Sądzę, że jeśli spojrzeć na naszą politykę, to choć nie jest wolna od ułomności, to jednak weryfikuje ten sposób myślenia. My to głosimy i robimy. Trudno to zakwestionować" - powiedział.

"Mówimy 'nie' euro"

"Mówimy 'nie' euro, mówimy 'nie' europejskim cenom. Mówimy - europejskie płace, a nie europejskie ceny; i mamy tu poparcie większości Polaków" - stwierdził.

Jak dodał, Polska przyjmie euro, gdy osiągnie poziom zbliżony do Niemiec. "Przyjmiemy kiedyś euro, bo takie mamy zobowiązanie, ale przyjmiemy, gdy będzie to w naszym interesie" - tłumaczył.

Premier: Nie chcemy czyjegoś bezrobocia

"Problemy strefy euro ciągną w dół poszczególne kraje" - stwierdził premier Mateusz Morawiecki.



Odczuwamy spowolnienie gospodarki, ale - w ocenie premiera - radzimy sobie z nim.



- Chcemy europejskich wynagrodzeń, a nie europejskich cen. Drogą do tego jest utrzymanie polskiego złotego - ocenił Morawiecki.

- Nie chcemy importować czyjegoś bezrobocia do nas - mówi Morawiecki. - W czyim interesie Koalicja Europejska dąży do przystąpienia Polski do euro? - pytał.