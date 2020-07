W narodowym czempionacie koni arabskich w Janowie Podlaskim weźmie udział rekordowa liczba 150 koni 40 właścicieli, w większości z prywatnych hodowli – powiedział w piątek na wideokonferencji prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Chalimoniuk.

Zdjęcie 42. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi odbędzie się w stadninie w Janowie Podlaskim w dniach 7-9 sierpnia. /Jakub Kamiński /East News

42. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi odbędzie się w stadninie w Janowie Podlaskim w dniach 7-9 sierpnia. 9 sierpnia zaplanowano aukcję koni "Pride of Poland", a następnego dnia - aukcja "Summer Arabian Horse Sail". Organizatorem imprezy jest Polski Klub Wyścigów Konnych.

Ograniczenia związane z pandemią

Reklama

Pokaz, w którym corocznie najlepsze polskie araby rywalizują o tytuły czempionów, będzie w tym roku głównym wydarzeniem janowskiego święta koni arabskich. "Aukcja w tym roku jest troszeczkę dodatkiem. Te ograniczenia, które wynikają z pandemii na całym świecie, one spowodują, że ona będzie na pewno inna niż wszystkie poprzednie. Jest możliwość licytowania przez telefon, zrobiliśmy wiele uproszczeń dla ajentów, natomiast ograniczenie możliwości przyjazdu kupujących wpłynie na wynik tej aukcji" - powiedział Chalimoniuk.

Jak podał Chalimoniuk, na pokazy zapisano rekordową liczbę 150 koni, 40 właścicieli. 61 koni zgłosiły państwowe stadniny, a 98 - prywatni właściciele. "To jest bardzo istotny element, ponieważ zwykle 75-80 proc. to były konie z państwowych stadnin" - podkreślił Chalimoniuk. Dodał, że zgłoszono 65 klaczy najmłodszych, w wieku 1-3 lata, co świadczy o rozwoju hodowli.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że liczny udział koni prywatnych w czempionacie jest korzystne dla hodowli, państwo będzie ją wspierać. "Sensem jest rozwój zainteresowania końmi w sferze prywatnej. Tym stadninom prywatnym towarzyszą szkółki jeździeckie, hipoterapia, rajdy, wykorzystywanie turystyczne, sportowe, to wszystko co nakręca rozwój hodowli, którą interesuje się bardzo wiele osób" - powiedział Ardanowski.